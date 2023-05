Les indispensables : Sécuriser son domicile avant de partir en vacances

Nintendo Partir en vacances

Bienvenue à Kawawii Island, un lieu de villégiature paradisiaque où les amis et la famille peuvent profiter des activités coopératives et compétitives de 50+. Il existe toutes sortes de façons passionnantes d'explorer l'île, à cheval, en buggy, en motoneige ou en roller. Et pour ajouter au plaisir, jusqu'à quatre joueurs peuvent s'amuser à visiter et découvrir chaque coin de l'île ensemble ! Si vous jouez en multijoueur, chaque joueur peut utiliser une seule manette Joy-Con. Découvrez des heures d'amusement et quelque chose de nouveau chaque jour. Personnalisez votre personnage, vos costumes, vos véhicules et même vos animaux de compagnie ! Les cadeaux et les défis quotidiens font que vous aurez envie de revenir sans cesse sur l'île de Kawawii pour explorer d'autres terrains et recommencer les activités.