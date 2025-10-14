Siemens accélère sur l’hydrogène vert pour verdir ses usines européennes

4.9/5 - (91 votes)

Siemens, acteur industriel majeur en Europe, annonce un virage stratégique vers la production d’hydrogène vert pour alimenter ses usines européennes. Cette initiative concerne à la fois les sites existants et les nouveaux projets d’expansion. Elle s’appuie sur des investissements croissants et de grands partenariats technologiques. Derrière cette démarche se profile une transformation profonde des chaînes de production et une évolution du paysage énergétique industriel en Europe, portée par des ambitions climatiques renforcées et la montée de la concurrence internationale.

Les grands axes de l’investissement lancé par Siemens

L’engagement de Siemens dans l’hydrogène vert vise avant tout la décarbonation de ses sites industriels européens. Pour atteindre cet objectif, le groupe prévoit la mise en service de grandes installations produisant de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, alimentée quasi exclusivement par des énergies renouvelables. Ces unités seront progressivement intégrées dans les principaux sites de production du groupe, notamment en Allemagne, en France et dans plusieurs pays nordiques.

Selon les informations diffusées lors de récents événements industriels et à travers des communiqués officiels, Siemens mobilise plusieurs centaines de millions d’euros pour développer ces capacités. L’entreprise espère ainsi obtenir d’ici 2030 une réduction significative de ses émissions de gaz à effet de serre, en phase avec les directives européennes. Par la même occasion, Siemens entend sécuriser ses approvisionnements énergétiques, face aux incertitudes géopolitiques qui pèsent sur le gaz et l’électricité en Europe.

Des partenariats stratégiques et des technologies innovantes

La réussite de ce projet repose largement sur la coopération industrielle avec d’autres leaders du secteur énergétique. Déjà en 2022, Siemens Energy créait une coentreprise avec Air Liquide, dédiée au développement et à la production d’électrolyseurs industriels. Ces unités de grande taille sont conçues pour fonctionner avec de l’électricité issue de sources renouvelables, comme l’éolien en mer ou le solaire photovoltaïque.

L’usine Siemens Gamesa du Havre illustre également l’engagement du groupe dans les technologies vertes. Destinée à fabriquer de puissantes turbines pour les parcs éoliens offshore, elle s’inscrit dans un mouvement général d’innovation et d’investissement dans les énergies renouvelables en Europe. Siemens s’appuie aussi sur un réseau de fournisseurs européens et sur le développement de nouveaux matériaux pour optimiser le rendement énergétique de ses installations dédiées à l’hydrogène.

Coentreprises pour accélérer la production

La création de coentreprises avec des industriels comme Air Liquide permet à Siemens de mutualiser les investissements, mais aussi de partager les compétences clés liées à l’électrolyse et à l’intégration des énergies renouvelables. Ce type de partenariat industriel est un levier majeur pour industrialiser rapidement la fabrication d’électrolyseurs et garantir l’essor du marché européen de l’hydrogène vert.

En parallèle, Siemens explore d’autres partenariats avec des énergéticiens en Europe du Nord afin de sécuriser ses besoins en électricité bas-carbone. La contribution d’acteurs locaux et internationaux favorise l’émergence d’un tissu industriel européen autour de l’hydrogène, capable de rivaliser avec les offres venues d’Asie ou d’Amérique du Nord.

Intégration des sites et montée en puissance des capacités

L’intégration de ces nouvelles solutions énergétiques se fait en plusieurs phases. Siemens commence par équiper ses plus grandes usines, celles présentant les besoins énergétiques les plus élevés et où les marges de diminution des émissions sont les plus importantes. À terme, ce modèle a vocation à être généralisé à l’ensemble du réseau industriel du groupe en Europe.

Le déploiement de l’hydrogène vert s’accompagne de plans de formation pour les équipes et d’investissements dans la recherche et développement, afin d’améliorer le rendement et d’automatiser la maintenance des nouveaux équipements. Cette démarche vise à permettre à Siemens de maximiser l’efficacité opérationnelle de tous ses sites.

Un contexte européen propice mais concurrentiel

L’offensive de Siemens sur l’hydrogène vert intervient alors que le paysage industriel européen connaît une forte mutation. Les plans nationaux pour la transition énergétique multiplient les appels à projets pour la production d’hydrogène issu de sources renouvelables. Plusieurs industriels, dont certaines entreprises chinoises spécialisées dans les énergies vertes, investissent massivement sur le Vieux Continent, provoquant une intensification de la concurrence.

D’autres groupes européens suivent la même trajectoire que Siemens, en valorisant la production locale de panneaux solaires, de batteries et d’électrolyseurs pour contrer la domination asiatique. Les investissements doivent également composer avec les contraintes réglementaires européennes et répondre à la demande croissante des industriels engagés vers la neutralité carbone.

Investissements industriels pour réduire la dépendance aux énergies fossiles

pour réduire la dépendance aux énergies fossiles Promotion des chaînes d’approvisionnement européennes pour l’hydrogène vert

pour l’hydrogène vert Partenariats internationaux et alliances stratégiques dans l’innovation énergétique

et dans l’innovation énergétique Transformation des sites industriels vers des technologies bas-carbone

Questions fréquentes sur l’investissement de Siemens dans l’hydrogène vert