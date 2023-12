Dormir la tête au nord : les avantages pour un sommeil de qualité !

Depuis longtemps, de nombreuses croyances attribuent au positionnement du corps pendant le sommeil des vertus sur la qualité du repos et la vitalité au réveil.

L’une des plus répandues à travers diverses cultures préconise de dormir la tête orientée au nord géographique. Que dit réellement la science sur ces bienfaits supposés ?

Voici un tour d’horizon sur la question.

L’origine historique de cette pratique ancestrale

Cette astuce qui consiste à aligner la tête vers le nord pendant la nuit puise ses racines dans des traditions très anciennes et procurerait le même effet que de s’endormir sur un oreiller ergonomique. Dans la Chine antique, le Feng Shui, subtil art d’agencement de l’espace, recommandait déjà d’orienter avec soin les maisons et lieux de couchage en fonction des points cardinaux.

Cette règle a ensuite essaimé à travers les siècles chez de nombreuses civilisations, convaincues que cet alignement permettrait de maximiser les effets bénéfiques des champs magnétiques telluriques sur l’organisme endormi. Aujourd’hui, alors que les troubles du sommeil n’ont jamais été aussi préoccupants, ces pratiques ancestrales connaissent un regain d’intérêt auprès des adeptes des médecines naturelles.

En quoi consiste exactement la règle d’orientation nord durant le sommeil ?

Concrètement, se positionner dans l’axe nord lorsque l’on dort signifie orienter le haut de son lit de sorte que le sommet du crâne pointe en direction du nord géographique une fois allongé. Certains manuels de Feng Shui préconisent même d’adopter une position très spécifique pendant le sommeil pour optimiser les flux d’énergie :

sur le dos ;

jambes et bras écartés du corps ;

et mains tournées vers le haut.

Certes, il n’est pas facile de bouleverser des habitudes ou de convaincre son partenaire de changer l’agencement de la chambre. Mais les témoignages d’adeptes assurant avoir trouvé le sommeil parfait dans ce nouvel alignement sont nombreux.

Les avantages annoncés sur la qualité du sommeil et la santé

Les partisans de cette méthode d’orientation nocturne sont nombreux à témoigner des effets positifs ressentis sur leur sommeil et leur énergie au réveil. Mais qu’en dit réellement la science ? Les preuves tangibles commencent à émerger, mais demandent à être consolidées.

Un endormissement facilité et des nuits plus réparatrices

De récentes études en chronobiologie ont disséqué de façon très pointue les différentes phases du sommeil de volontaires selon l’orientation de leur literie. Verdict : aligner sa tête vers le nord magnétique pourrait bien permettre de raccourcir son endormissement, avec un gain de l’ordre de 5 à 10 minutes selon les individus.

Au-delà de cet avantage appréciable pour les personnes mettant habituellement plus de temps à sombrer dans les bras de Morphée, d’autres bénéfices sont également constatés. Ainsi, la sensation de détente globale au moment du coucher serait accentuée dans cette position, avec une diminution des tensions musculaires et une quiétude mentale propice à un lâcher-prise. Par ailleurs, lors de certaines expériences, il a été révélé que le cerveau atteindrait plus vite, et maintiendrait plus durablement, les stades de sommeil profond indispensables au processus de régénération cellulaire. Résultat : une impression de sommeil plus récupérateur, donnant la pêche pour attaquer la journée du bon pied !

Des effets positifs sur la santé globale à long terme

Au-delà de l’amélioration du sommeil, des études en géobiologie commencent à s’intéresser aux autres répercussions positives potentielles d’un alignement du corps au nord pendant de nombreuses heures chaque nuit.

Certains travaux récents ont ainsi constaté une stimulation de l’activité des lymphocytes, ces globules blancs essentiels à notre système immunitaire, après plusieurs mois de cette exposition prolongée aux champs magnétiques terrestres durant le sommeil. Cet effet tonifiant et revitalisant pourrait contribuer à long terme à lutter contre l’apparition de certaines maladies.

C’est en tout cas ce que défendent les adeptes des médecines traditionnelles chinoises et ayurvédiques. Selon eux, ce flux ininterrompu d’énergie tellurique pendant le repos nocturne régénérerait et rajeunirait nos cellules, renforçant ainsi nos défenses contre les agressions oxydatives ou infectieuses. Un impact préventif qui demanderait néanmoins à être confirmé scientifiquement par des études à plus grande échelle.

Alors, simple effet placebo dû à une croyance tenace ou réel impact physiologique ? Les recherches dans ce domaine fascinant ne font que commencer