Installation et utilisation d’une pompe à chaleur : quelles sont les modalités à suivre ?

De plus en plus utilisée par les particuliers, la pompe à chaleur est un système de chauffage permettant d’obtenir un véritable confort de vie au sein de son logement, de réaliser des économies d’énergie ou encore d’adopter un comportement plus responsable. Cela est notamment possible grâce à son fonctionnement qui repose sur la récupération de calories présentes dans notre environnement, notamment dans l’air, l’eau ou encore la terre.