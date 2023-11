La stratégie Go-to-Market : Comment s’y prendre ?

HP PROBOOK 4710S - Core I2 - SSD 1 TO - RAM 4 GO - Windows 10 N°200102 -

Pc portable PROBOOK 4710S reconditionné N°200102 Il possède 4 GO de mémoire vive et d'un disque dur de 1 TO SSD Il est équipé d'un core 2. Son écran est d'une taille de 17 Pouces Le système d'exploitation Windows 10. Bureautique & comptabilité Internet et réseaux sociaux Jeux-vidéos Vidéos et Multimédia Logiciels simples et puissants