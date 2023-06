Des situations familiales pas toujours simples à accepter : ce qu’il faut savoir lors d’une séparation

Xtra-Glo Panneau et autocollant d' vacuation photoluminescents - Sortiede secours A n'utiliser qu'en cas d'urgence

Cette signal tique photoluminescente Classe C permet de faire passer deux informations sur un m me support:. - signale la pr sence d'une sortie de secours. - et avertit qu'il ne faut passer par cette porte que de fa on exceptionnelle.. Ce panneau et cet autocollant sont perceptibles de jour comme de nuit. En cas de coupure de courant, la phosphorescence du produit permet de le maintenir le texte visible dans le noir. Il restitue dans l'obscurit la lumi re accumul e pendant son exposition une source lumineuse naturelle ou artificielle.. Cette signalisation d' vacution existe:. - En adh sif souple coller sur une surface lisse et propre ou en panneau rigide fixer l'aide d'une DMEU_WH3_41947. Si vous avez une surface rugueuse ou non-adh rente, il vous suffit de percer le panneau et de le fixer avec des vis.. Pour viter que vos issues de secours soient utilis es de fa on intempestive, optez pour les DMEU_WH3_41968.. Nous vous recommandons de proc der r guli rement l inspection des quipements d' vacuation et de protection contre les incendies (DMEU_WH2_41958, DMEU_WH3_41983...).