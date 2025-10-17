vendredi, octobre 17, 2025
AccueilActualitéDassault Aviation teste un drone de combat autonome de nouvelle génération
Actualité

Dassault Aviation teste un drone de combat autonome de nouvelle génération

Drone de combat autonome
Par: Pierre Le Marier

le:

Dassault Aviation, acteur majeur de l’industrie aéronautique française, vient de franchir une étape décisive dans le développement de ses capacités militaires. À l’occasion du salon du Bourget, le constructeur a révélé avoir engagé les premiers essais d’un drone de combat autonome, conçu pour compléter et soutenir le Rafale lors des futures missions. Cette avancée marque vingt années de recherches et positionne Dassault au cœur des innovations technologiques dans un secteur en pleine mutation.

Un projet initié il y a plus de vingt ans

Le démonstrateur de drone de combat autonome désormais présenté par Dassault Aviation n’est pas le fruit d’une impulsion récente. Depuis 2006 déjà, l’entreprise avait été choisie par la Direction générale de l’armement pour piloter le projet européen nEUROn, en partenariat avec plusieurs industriels majeurs de la défense sur le continent. Ce programme fédérateur s’est appuyé sur une coopération industrielle européenne associant notamment la Suède, l’Espagne, l’Italie, la Suisse et la Grèce.

Au fil des ans, ces collaborations ont permis la mise au point de solutions technologiques partagées, tout en maintenant un haut niveau d’expertise au sein du bureau d’études de Dassault. Aujourd’hui, ce long héritage se retrouve dans la conception du nouveau drone français, qui bénéficie à la fois des retours d’expérience issus du nEUROn et des avancées réalisées récemment sur le Rafale F5.

Nouveautés techniques et rôle opérationnel du drone Dassault

Le nouvel appareil dévoilé lors du salon du Bourget se distingue autant par sa conception innovante que par sa vocation militaire. Déjà surnommé “petit frère du Rafale F5”, ce drone de combat est destiné à être contrôlé depuis le cockpit du chasseur et à l’assister pendant des missions complexes. Deux maquettes sont actuellement exposées : une taille réelle sur le stand de Dassault Aviation et une version réduite auprès du ministère des Armées.

Grâce à ses équipements embarqués, ce drone autonome pourra effectuer des missions variées telles que la reconnaissance aérienne, la guerre électronique ou encore l’escorte de chasseurs habités, multipliant ainsi les options tactiques disponibles pour les forces armées françaises. Son autonomie permet également d’imaginer des actions coordonnées entre plusieurs unités, alliant intelligence artificielle (IA) et prise de décisions partiellement indépendante.

  • Soutien tactique en environnement contesté
  • Reconnaissance autonome longue portée
  • Capacités potentielles d’emport d’armement
  • Interopérabilité avec Rafale F5 et autres plateformes alliées

Des innovations visibles à travers le design et l’électronique embarquée

L’appareil bénéficie d’un profil furtif et compact facilitant son déploiement en zones de conflit où la discrétion prime. La suite électronique intégrée combine des systèmes de communication protégés et un traitement avancé des données, permettant de réagir rapidement aux aléas rencontrés sur le champ de bataille.

Les ingénieurs de Dassault ont mis l’accent sur la réduction de la signature radar du drone ainsi que l’utilisation de matériaux composites légers. Cette combinaison doit garantir un équilibre optimal entre agilité, portée et capacité de survie, y compris face aux défenses sol-air modernes.

Une gamme de missions élargie grâce à l’autonomie

Le niveau d’autonomie atteint par ce drone de nouvelle génération dépasse largement celui des générations précédentes. Outre le pilotage à distance par un opérateur humain, divers modes de navigation totalement autonomes seront possibles, intégrant des algorithmes d’intelligence artificielle pour la planification de trajectoires ou le choix dynamique de cibles prioritaires.

Cette flexibilité lui permettra notamment d’opérer en “essaims”, c’est-à-dire en coordination avec d’autres drones autonomes ou aéronefs, sur des scénarios nécessitant réactivité et partage de l’information. Ces missions pourront inclure la pénétration en profondeur de territoires défendus ou la neutralisation simultanée de multiples menaces.

Le contexte international de la compétition sur les drones de combat

Sur la scène mondiale, l’arrivée de ce drone autonome intervient alors que la concurrence s’intensifie fortement. Les États-Unis se préparent à mettre en service un système collaboratif reliant avions habités (F-22, F-35) et drones de nouvelle génération, visant à offrir une suprématie aérienne et une capacité d’action multitâche inédite.

Face à ces ambitions, l’Europe doit affirmer sa place et garantir sa souveraineté technologique en matière de défense. Les initiatives conjointes menées depuis plusieurs années dessinent aujourd’hui une alternative crédible aux solutions américaines. Le projet Dassault Aviation s’inscrit directement dans cette stratégie, en proposant une plateforme à la fois performante et interopérable avec les systèmes alliés.

Pays Programme drone de combat Date de première présentation Type de coopération
France (Dassault) nEUROn / nouvelle génération 2006 (nEUROn), 2023-2024 (nouvelle gén.) Européenne (Suède, Espagne, Italie…)
États-Unis CAC (Collaborative Combat Aircraft) 2024 National, partiellement Alliances OTAN
Royaume-Uni LANCA, Tempest AWC 2019-2025 National/Allié (Italie, Suède)
Questions fréquentes autour du drone de combat de nouvelle génération

Quelles sont les principales missions prévues pour ce drone de combat autonome ?

Le drone développé par Dassault Aviation est conçu pour couvrir une large palette de missions : accompagnement et soutien tactique du Rafale, reconnaissance à longue distance, guerre électronique, et missions offensives contre des cibles terrestres ou aériennes. Grâce à sa modularité, il peut aussi intégrer divers capteurs pour collecter et partager des renseignements essentiels.
  • Reconnaissance stratégique ou tactique
  • Détection et neutralisation de menaces radar ennemies
  • Accompagnement de chasseurs habités
  • Attaque de points ciblés en profondeur

Comment le drone sera-t-il intégré aux opérations du Rafale ?

Le drone de nouvelle génération sera piloté à partir du cockpit du Rafale, via un dispositif sécurisé permettant la coordination en temps réel. Il agira comme un élément multiplicateur de force, prenant en charge certaines tâches autonomes tout en restant connecté à l’opérateur humain.
  • Pilotage à distance depuis le Rafale
  • Partage instantané des données de surveillance
  • Missions synchronisées avec d’autres drones ou avions alliés

Quelles innovations différencient ce drone des modèles existants ?

Plusieurs nouveautés marquent cette génération de drones : signature radar réduite grâce à la furtivité, aptitude à l’autonomie décisionnelle via intelligence artificielle, compatibilité totale avec des appareils de chasse habités et capacité à évoluer en formations collaboratives (“essaims”).
  • Furtivité accrue et agilité renforcée
  • Électronique avancée pour communication sécurisée
  • Modes entièrement autonomes pour certaines missions
Aspect techniqueNouveauté majeure
PropulsionBaisse de consommation, allongement du rayon d’action
NavigationAutonomie intelligente, guidage dynamique

Comment la France se compare-t-elle aux États-Unis dans ce domaine ?

La France progresse rapidement grâce à des partenariats européens solides et à la poursuite de programmes comme le nEUROn puis le drone de nouvelle génération Dassault. Les États-Unis demeurent néanmoins en avance, notamment via leur programme CCA où drones et avions pilotés opèrent déjà en binôme, mais l’écart tend à se réduire grâce à l’effort d’innovation technologique continuel côté européen.
  • Lancement plus ancien des programmes américains
  • Diversité des partenaires européens pour les projets français
  • Poussée récente d’autonomie et de connectivité chez Dassault
PaysDate de lancement drone combat NGNiveau d’autonomie
États-Unis2024Très élevé
France/Europe2006/2024En forte progression
Pierre Le Marier
Pierre Le Marier
