Apple prépare l’intégration d’une puce Neural Engine de quatrième génération dans ses futurs iPhone

L’annonce de nouvelles avancées matérielles chez Apple reste toujours un événement majeur dans l’industrie du smartphone. À l’approche du lancement de l’iPhone 17, l’arrivée annoncée d’une puce Neural Engine de quatrième génération suscite autant de questions que d’attentes. Quels changements attendent les utilisateurs ? L’approche d’Apple face à l’intelligence artificielle sur mobile va-t-elle franchir une nouvelle étape ? Voici un tour d’horizon complet sur cette évolution technologique qui s’annonce stratégique pour la marque à la pomme.

Le Neural Engine de quatrième génération : caractéristiques et atouts annoncés

Le Neural Engine, présent dans les précédentes générations d’iPhone, est au cœur des fonctions d’intelligence artificielle (IA) embarquées. Apple entend désormais aller encore plus loin en intégrant une quatrième génération de ce coprocesseur spécifique dans ses iPhone de 2025. Cette nouvelle architecture promet une amélioration significative de la rapidité et de l’efficacité dans l’exécution des tâches de machine learning au quotidien.

Grâce à cette évolution, des fonctionnalités comme la reconnaissance de texte en temps réel, l’amélioration des photos via le deep learning ou la traduction instantanée devraient gagner en fluidité. L’accompagnement matériel serait également conçu pour limiter la consommation énergétique, un enjeu de taille alors que les appareils se dotent d’écrans plus lumineux et de batteries d’une autonomie optimisée.

Une intégration au sein des processeurs Apple A19 et M3

Selon les fiches techniques déjà révélées pour les prochains appareils, la puce Neural Engine de quatrième génération devrait faire partie intégrante du processeur A19, qui équipera l’iPhone 17. Cette puce centralise les calculs les plus complexes, permettant au smartphone de traiter simultanément des tâches de graphisme, de calcul et d’intelligence artificielle.

L’intégration à la puce M3, déjà introduite sur l’iPad Air, témoigne d’une stratégie de standardisation de l’intelligence artificielle sur l’ensemble des plateformes Apple. Il s’agit de faciliter le déploiement d’Apple Intelligence, le nom de la suite logicielle maison centrée sur l’IA. Les gains de performances annoncés se traduiront par une meilleure exécution d’applications ambitieuses, comme la gestion intelligente des photos et vidéos ou la transcription vocale en temps réel.

L’arrivée de cette nouvelle génération de Neural Engine a pour ambition d’offrir un confort accru aux utilisateurs. Les tâches jusqu’à présent gourmandes en ressources, telles que l’analyse d’image avancée ou les suggestions contextuelles, devraient s’effectuer avec plus de rapidité et moins d’impact sur l’autonomie des appareils. La reconnaissance vocale bénéficiera également de traitements encore plus affinés.

Les applications tierces pourront tirer parti d’API améliorées, ouvrant la porte à une nouvelle vague de services innovants, exploitant pleinement les capacités des futurs iPhone.

D’autres constructeurs comme Intel et AMD intègrent aussi des modules dédiés à l’IA dans leurs processeurs récents, notamment sous la forme de NPUs capables de traiter des tâches similaires. Toutefois, Apple mise beaucoup sur l’intégration verticale matériel-logiciel et sur la cohérence globale de son architecture interne. Cette approche vise à garantir une expérience utilisateur différenciée, optimisée autour de la synergie entre le système d’exploitation et le matériel.

Si Intel met en avant des chiffres élevés de performance brute (jusqu’à 13 TOPS sur certains modèles), Apple privilégie une optimisation ciblée sur les usages mobiles et l’efficacité énergétique, domaine particulièrement surveillé chez les utilisateurs d’iPhone.

Contexte concurrentiel : quelle place pour Apple face à Intel et AMD ?

Le secteur des processeurs évolue rapidement, notamment sous l’impulsion de fabricants comme Intel et AMD qui misent eux aussi sur l’intégration de capacités IA natives au sein de leurs CPU haut de gamme. Les nouvelles puces Core Ultra et Ryzen rivalisent sur le plan de la puissance pure et des fonctionnalités dédiées.

Apple choisit de miser sur l’homogénéité entre ses appareils mobiles et ses ordinateurs. La casquette du Neural Engine, déjà déployé dans la gamme M-Series, permet à la marque de proposer une continuité technique et fonctionnelle depuis le smartphone jusqu’aux ordinateurs portables et tablettes. Cette stratégie facilite également le développement d’applications universelles exploitant l’intelligence artificielle d’un terminal à l’autre.

Nouveautés attendues sur l’iPhone 17 et perspectives technologiques

L’iPhone 17 sera présenté officiellement comme remplaçant direct de l’iPhone 16 et sera équipé du processeur A19, gravé selon des procédés encore plus fins qui promettent un meilleur rapport performance/consommation. Lors du lancement prévu pour le mois de septembre 2025, cinq coloris seront proposés, avec un écran Super Retina XDR OLED doté d’une luminosité maximale de 3 000 nits et d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Outre la puce Neural Engine de quatrième génération et sa contribution aux performances IA, certaines spécificités ont déjà été évoquées :

Face avant Ceramic Shield de deuxième génération et dos en verre teinté.

de deuxième génération et dos en verre teinté. Technologies Dynamic Island et Always-On Display intégrées à l’écran.

et Always-On Display intégrées à l’écran. Traitement antireflet pour une meilleure lisibilité en extérieur.

pour une meilleure lisibilité en extérieur. Couplage du Neural Engine avec le GPU de nouvelle génération pour des calculs IA plus fluides.

Parallèlement, Apple anticipe déjà l’avenir en préparant l’arrivée de la puce A20 pour la génération suivante, potentiellement gravée en 2 nm.

Ce qu’il faut savoir sur l’intégration du Neural Engine de quatrième génération