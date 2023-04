La checklist : c’est le meilleur moyen pour ne pas oublier

Peu de personnes le savent, mais faire preuve d’organisation peut être un avantage dans votre vie quotidienne. En effet, l’usage des checklists permet de profiter d’un profond sentiment de bien-être.

Savoir que les tâches que vous devez réaliser sont parfaitement organisées vous permettra d’être plus serein. C’est d’ailleurs pour cette raison que de nombreuses techniques de développement personnel recommandent des routines. Quels sont les avantages d’une checklist ?

Réduire significativement le stress

Faire une liste de vos tâches journalières est d’un grand avantage sur le plan psychologique. En effet, cela vous permet d’avoir un meilleur contrôle sur les évènements.

Sur minderlist, vous constaterez que c’est une excellente façon de limiter le stress quotidien. De nombreuses personnes sont confrontées à cette situation au quotidien. Elles ont du mal à faire tout ce qui est prévu dans les temps fixés. Il en découle donc naturellement du stress, qui peut impacter négativement la santé.

Comment renverser la tendance ? Tout ce que vous avez à faire consiste à établir une checklist de vos tâches. Vous aurez ainsi une vue d’ensemble sur ce qu’il faut faire en urgence, et déléguer le reste au besoin.

Définir les priorités

Lorsque diverses activités doivent être réalisées dans un délai court, il n’est pas rare que vous vous retrouviez submergé. Comment s’extirper d’une telle situation ? L’établissement d’une To Do List vous aidera à voir plus clair parmi les tâches à réaliser. Faites donc leur inventaire, puis procédez ensuite à un classement par ordre de priorité. En prenant en compte les activités selon leur ordre d’importance, vous optimiserez votre gestion du travail.

Concrètement, cela permet en plus d’être concentré sur les tâches qui ont une forte plus-value au quotidien.

Ne plus oublier l’essentiel

Ne pas avoir de checklist peut vous faire oublier les choses essentielles que vous devez accomplir au cours de votre journée de travail. Vous pourriez alors vous retrouver dans une impasse, avec ces tâches préliminaires qui devaient être réalisées. Comment faut-il éviter ce genre de situation ? Faites simplement de cette To Do List votre aide-mémoire. L’idéal serait d’inscrire en premier les activités qui ne requièrent pas un long délai pour être réalisées.

Vous aurez ainsi plus de temps, pour éliminer les autres tâches inscrites sur la checklist. Toutefois, veillez à ne pas remplacer votre agenda par une checklist.

Organiser parfaitement vos journées

Comme vous l’aurez compris, la checklist permet aussi d’optimiser le déroulement de vos journées. En effet, vous avez une vue d’ensemble de toutes les tâches à effectuer. C’est assurément le meilleur moyen de ne plus être dispersé, et vous épuiser en fin de compte sans rien faire de concret. Vous pourriez par exemple décider d’accomplir dans un ordre ou l’autre :

Les tâches les plus fastidieuses ;

Les activités les plus longues ;

Les missions les plus courtes ;

Etc.

Quelle que soit la formule choisie, l’essentiel est de purger votre To Do List à la fin de la journée. Il peut aussi s’agir d’un intervalle de temps, que vous aviez préalablement défini pour cette phase d’exécution. Une actualisation continue de la checklist doit être faite pour ne pas vous retrouver pris au dépourvu.

Gagner beaucoup de temps

Lorsque vous avez de nombreuses tâches à accomplir sans un plan à suivre, vous risquez énormément de perdre beaucoup de temps. Comment inverser cette tendance ? Faites une checklist des différentes activités prévues. Cela vous permettra d’avoir une ligne directrice, et donc une durée estimée pour chaque obligation. L’autre avantage de la To Do List est qu’elle permet de vous concentrer sur les tâches les plus chronophages.

Il est ainsi plus facile de remplacer les vides dans votre agenda, par les missions qui ne requièrent pas beaucoup de temps. Sur l’échelle d’une journée de travail, cela représente un gain de temps conséquent.