Classement UEFA 2023 : les faibles performances des équipes de Ligue 1 font plonger la France à la sixième place

Tandis que la saison 2023-2024 de Ligue 1 offrira quatre tickets pour la Ligue des Champions (dont trois directs), la France perd déjà sa cinquième place au profit des Pays-Bas au coefficient UEFA des championnats.

Il faut dire que cette dernière saison, les équipes de Ligue 1 n’ont pas fait des folies sur la scène européenne, à l’image du PSG éliminé de la Ligue des Champions en huitième de finale, de Marseille ayant fini à la dernière place de son groupe de C1, ou encore de Monaco qui n’est pas parvenu à passer le premier tour à élimination directe de la Ligue Europa.

Mauvaises performances des clubs de Ligue 1 : la dégringolade de la France

Sur la scène européenne, les équipes de Ligue 1 ont fait piètre figure lors de la saison écoulée. En effet, avec un coefficient national de seulement 12,583, la France se glisse derrière la Belgique et les Pays-Bas, et possède une très maigre avance sur le Portugal.

Rappelons que l’UEFA utilise le système de coefficients pour décider du nombre de clubs de chaque pays autorisés à participer à ses différentes compétitions (Champions League, Europa League, Europa Conference League, etc.). Lesdits coefficients servent également d’unités de mesure afin de différencier les championnats selon leur « force ».

Ainsi, malgré l’effervescence qui règne autour des sites de paris sur la Ligue 1, le championnat de football français est aujourd’hui éjecté des cinq grandes ligues européennes parmi lesquelles on trouve toujours les indétrônables Premier League, Liga, Bundesliga et Serie A.

En effet, les coefficients par pays de l’UEFA à l’instant T sont toujours basés sur les cinq saisons précédentes. Or, les premiers tours de qualification de la Ligue des Champions pour la saison 2023-2024 ont déjà commencé, et la saison 2018-2019, plutôt intéressante pour les clubs français, n’est plus prise en considération dans les calculs…

Les clubs néerlandais plus performants et donc mieux représentés

Sur les quatre dernières saisons européennes, les clubs néerlandais ont fait mieux que ceux français. Par conséquent, la composition des chapeaux des trois coupes d’Europe de l’UEFA leur est nettement favorable.

En effet, en C1, Feyenoord est parmi les têtes de série et le vice-champion, le PSV Eindhoven, entre au troisième tour avec le même statut. En C3, l’Ajax Amsterdam, troisième du championnat des Pays-Bas, sera dans le chapeau 1. En C4, l’équipe d’Alkmaar se retrouve virtuellement dans le chapeau 1.

Du côté des formations françaises, ce n’est pas tout à fait le même son de cloche. Ainsi, le RC Lens, dauphin du PSG, évoluera en Ligue des Champions dans le dernier chapeau… En Ligue Europa, Rennes sera uniquement dans le deuxième pot, et Toulouse dans le dernier. En Ligue Conférence, le LOSC est actuellement dans le Chapeau 2, bien que les Dogues puissent être propulsés dans le premier chapeau en cas de suspension de la Juventus Turin.

Le classement UEFA et le cumul des points

Pour être à jour sur le classement UEFA à date, voici la liste des 10 premiers :

Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, Pays-Bas, France, Portugal, Belgique, Ecosse, Autriche avec respectivement en termes de points : 88928, 75927, 71659, 69552, 52100,51914, 46649, 34400, 30450 et 28600. Les points équivalent au total des points accumulés sur les 5 dernières années. On constate que l’avance de Pays-Bas n’est « que de » 186 points. Il faudra toutefois cravacher sur les années à venir, car les concurrents ne resteront pas immobiles.

Des difficultés sur la durée

Ce classement « bas de gamme » ressemble à une mauvaise passe ? On peut en effet le voir ainsi. Si l’on situe la performance d’un point de vue historique, elle est au plus bas. Pour les clubs français, il s’agit du pire total de points au coefficient UEFA depuis que la nouvelle méthodologie de calcul a été mise en place lors de la saison 2004/2005.

L’Espagne, l’Allemagne, l’Italie et l’Angleterre demeurent de sérieux concurrents depuis la mise en place de cette nouvelle méthode de comptage. Pour rappel, il y a 5 ans déjà, la France se fixait pour objectif de doubler l’Allemagne afin de s’installer dans le privilégié top 4. Elle se retrouvait en fait dans une situation délicate, à redoubler d’efforts pour préserver sa 5e position face à la Russie. Il s’agissait déjà de sauver les meubles et l’OM y contribua grandement. Globalement les années passent, mais la situation n’évolue pas dans la direction désirée.

Pour résumer, à moins de réaliser une saison 2023-2024 brillante, les clubs français risquent de reculer davantage au classement de l’UEFA en 2025, avec uniquement deux tickets directs pour la Ligue des Champions, à titre d’exemple. Malgré ces perspectives difficiles, restons optimistes, rien n’est joué d’avance et de nombreux facteurs peuvent influer sur les classements à venir.