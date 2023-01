Pourquoi opter pour des trophées produits de manière durable

Aujourd’hui, de plus en plus de compétitions sportives sont organisées, que ce soit au niveau national, dans les villes, les écoles, etc. Aux vainqueurs, il faut décerner des trophées. C’est une belle manière de récompenser leur performance sportive en dehors de l’enveloppe financière qu’ils recevront.

Outre les vainqueurs, les trophées permettent aussi de reconnaître le mérite d’un sponsor ou des entreprises qui ont apporté leur soutien dans l’organisation de l’évènement. Tout cela est bien beau.

Mais, il faut noter que la fabrication des trophées est très polluante. L’idéal pour préserver l’environnement est de se tourner vers une entreprise qui produit ces objets intemporels de manière écologique. Voici pourquoi.

Parce qu’il est durable

D’entrée de jeu, il faut savoir qu’un trophée produit de manière durable est logiquement durable. Autrement dit, il est à même de durer longtemps et est réutilisable sur le long terme.

Il est assez robuste et résiste parfaitement à l’usure du temps. Un bon trophée devrait avoir tous ces caractéristiques. En effet, le trophée est un objet intemporel.

Ce ne sont pas seulement vos enfants qui le verront, mais aussi des générations après vous. Ainsi, elles aussi, elles pourront témoigner que vous avez réalisé des exploits pendant votre séjour sur la terre.

Ce sont ces genres de trophées que vous découvrirez dans le magasin de Sustain Awards. Outre ces trophées, vous y découvrirez essentiellement :

des plaques commémoratives ;

des coupes ;

des médailles ;

des totems, etc.

Il conçoit chacun de ces objets intemporels avec des matériaux recyclés et des procédés respectueux de l’environnement. Faites un tour dans son magasin et vous serez impressionné par l’élégance et le design avant-gardiste de ces produits.

La qualité de ses articles lui a permis de faire d’importantes collaborations comme la finale de la Ligue des champions EHF ou Rafa Nadal by Santander.

Contribuer à la protection de l’environnement

Aucune activité, aucune décision que nous prenons aujourd’hui ne doit compromettre l’avenir de l’environnement. Quels que soient les articles ou produits que vous utiliserez aujourd’hui, assurez-vous toujours qu’ils sont fabriqués de manière écoresponsable.

Voici comment vous contribuerez à la protection de l’environnement en achetant ces trophées.

Permettre à vos contemporains de respirer de l’air pur

Il faut noter que divers métaux entrent souvent dans la fabrication des trophées. Il s’agit entre autres du cuivre, du zinc sans oublier les plastiques. Leur exploitation de manière traditionnelle pour la fabrication des trophées pollue l’air.

En effet, selon ce rapport, les métaux lourds tels que le zinc et le cuivre font partie des plus grands polluants de l’air. Ils s’accumulent aussi dans la chaîne alimentaire, provoquant des cancers.

Dans l’Hexagone, la pollution de l’air réduit de deux années l’espérance de vie des Français. Lorsque vous vous intéressez donc à ces trophées, vous contribuez à l’amélioration de la qualité de l’air en France. On rappelle que lors des Jeux olympiques (JO) 2020, les médailles offertes aux vainqueurs sont faites à base de matériaux recyclés.

Il en est de même des articles qui sont disponibles chez Sustain Awards. Les matériaux recyclés qui entrent dans la fabrication de ces trophées sont de dernière génération. L’empreinte carbone de leur processus de fabrication est insignifiante.

Protéger le climat

Outre le fait de préserver la qualité de l’air que nous respirons, choisir des trophées produits avec des matériaux recyclés avec un processus à faible impact environnemental vous permet de contribuer à la protection de notre climat.

Étant donné que cette activité humaine est peu polluante, elle n’accentuera pas le réchauffement climatique que nous connaissons déjà. Cela va à la longue réduire les incendies de forêt, les inondations et ouragans.

De plus, sachez que les changements climatiques permettent aux microbes de bien se développer. Lutter contre ces changements par ce simple geste évitera nombre de pandémies à l’avenir.

Choisissez donc les trophées produits de manière durable et vous donnerez l’occasion à tous de vivre dans un environnement sain, sûr, propre et durable. En effet, le mode de fabrication de ces objets intemporels réduit le rejet de gaz à effet de serre dans l’environnement. La planète sera ainsi moins chauffée.

La réduction des déchets

Le mode de production utilisé ici s’inscrit dans le cadre de l’économie circulaire. Autrement dit, ces trophées sont fabriqués en évitant une surconsommation et un gaspillage des ressources disponibles. En outre, ces médailles, coupes et autres sont conçus en limitant la production des déchets.

De cette façon, les océans et l’environnement seraient moins pollués si vous achetez ces objets pour récompenser les vainqueurs de vos compétitions sportives. Dans un tel cas de figure, la consommation des poissons ne représentera aucun danger pour l’homme.

La santé de l’homme serait donc préservée. Il est du devoir du consommateur d’encourager ces genres d’initiatives. Car, l’environnement n’est pas uniquement notre bien commun, il est aussi celui des générations à venir. Pensez-y !