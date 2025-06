Quelles sont les 5 meilleures astuces pour bien surfer ?

5/5 - (79 votes)

Le surf est assurément l’un des sports nautiques les plus populaires aujourd’hui. Son attrait est surtout lié au fait, qu’il offre la possibilité de voyager partout dans le monde.

En effet, les meilleurs spots de surf sont disséminés dans de nombreux pays. Une excellente condition physique est requise pour les essayer, et progresser efficacement dans la pratique de ce sport.

Aussi, vous devrez connaitre et appliquer certaines astuces pour surfer convenablement indépendamment des conditions. Voici 5 recommandations à ce propos.

Ce que vous devez retenir sur les conseils pour progresser en surf ‍♂️ :

Choisir une planche adaptée à votre niveau : Une planche stable et maniable est essentielle pour maîtriser les bases et progresser rapidement dans ce sport de glisse.

: Une planche stable et maniable est essentielle pour maîtriser les bases et progresser rapidement dans ce sport de glisse. Améliorer sa technique de rame : Travailler votre rame manuelle renforce vos bras et optimise votre approche des vagues, indispensable pour bien surfer.

: Travailler votre rame manuelle renforce vos bras et optimise votre approche des vagues, indispensable pour bien surfer. Adopter une posture équilibrée ⚖️ : Une posture centrée et dynamique, ajustée au mouvement des vagues, garantit stabilité et contrôle sur la planche.

⚖️ : Une posture centrée et dynamique, ajustée au mouvement des vagues, garantit stabilité et contrôle sur la planche. Maîtriser la prise des vagues : Apprenez à entrer dans la poche au bon moment, en générant votre propre vitesse par des mouvements précis et coordonnés.

: Apprenez à entrer dans la poche au bon moment, en générant votre propre vitesse par des mouvements précis et coordonnés. S’entraîner hors de l’eau ️‍♀️ : Des exercices terrestres, comme la rame au sol ou les burpees, vous permettent de maintenir votre progression malgré des conditions météo défavorables.

Ces conseils sont clés pour une pratique du surf agréable et évolutive, même en tant que débutant !

1. Opter pour une planche adaptée

La pratique de toute activité sportive nécessite l’achat de l’équipement approprié. Le surf ne fait pas exception à cette règle, quel que soit votre niveau. La base incontournable en la matière est la planche de surf. Il est impératif qu’elle soit en adéquation avec deux points essentiels que sont :

Votre niveau ;

Votre manière de surfer.

Cela sous-entend que vous devez avoir une excellente connaissance des critères de choix de la planche. Dans le cas où elle ne serait pas adaptée à votre profil, vous aurez énormément de mal à progresser en surf. La largeur de la planche est généralement un gage de stabilité sur les vagues. Par contre, sa maniabilité est amoindrie dans ce contexte. L’idéal serait de contacter un professionnel comme Welcome Surf Shop pour procéder à cet achat.

Grâce à ses recommandations, vous trouverez aisément le type de planche de surf dont vous aurez besoin. Il faudrait choisir un modèle qui offre un excellent compromis entre la vitesse et le contrôle, si vous êtes un débutant. Cela vous permettra d’acquérir les notions essentielles relatives à ce sport de glisse. Le plaisir lié à sa pratique sera d’autant plus accru.

2. Améliorer la technique de rame

Les surfeurs aiment relever des défis, et c’est justement ce qui fait la beauté de ce sport. Selon leurs profils, certaines veulent affronter de grosses vagues tandis que d’autres sont portés sur la glissade sur les plus petites. Il ne faudrait surtout pas sous-estimer l’importance de vous entrainer à ramer manuellement. Cette phase est celle au cours de laquelle vous devez nager pour vous approcher de la vague identifiée. Certains surfeurs ont malheureusement tendance à négliger cette phase d’entrainement.

Le mieux serait d’effectuer des sessions en binôme axées sur des courses à la rame. Vous développerez ainsi plus de force dans les bras en testant une variété de techniques. Assurez-vous de maintenir vos coudes à la bonne hauteur. Des combinaisons de surf spéciales sont également conseillées si vous avez choisi des destinations de surf en hiver avec des températures très basses. Elles vous protègeront efficacement contre les variations de température, qui se produisent généralement dans l’eau. Faites-vous aussi accompagner par un professionnel dans ce contexte, si vous êtes un débutant en surf.

3. Adopter la bonne posture sur la planche

L’équilibre est important dans la pratique d’un sport de glisse comme le surf. Tout votre corps devra suivre le mouvement de la planche à chaque variation de vague. Le surfeur doit par conséquent être en mesure d’adapter le positionnement de ses membres supérieurs et inférieurs. Le regard sera tourné dans la direction à imprimer à la planche, et pour cela, centrez parfaitement votre tête. Le corps suivra plus aisément la dynamique.

Dans certaines régions, vous pourriez faire face à de nombreux problèmes comme ceux-ci. Il est important de faire le vide dans votre tête, afin de rester concentré sur votre pratique du surf. Adoptez la bonne posture en fonction du mouvement, que vous souhaitez donner à la planche. Placez vos pieds sur sa partie avant pour gagner de la vitesse. À l’arrière, ils vous permettront plutôt de contrôler efficacement la planche.

4. Prendre convenablement les vagues

Surfer comme un professionnel implique aussi une certaine maîtrise de la prise des vagues. Il est conseillé de s’y prendre au point culminant avant la formation du rouleau. Entrez ensuite dans sa poche, mais cela requiert la production de votre propre vitesse. Cela peut heureusement se faire par des mouvements précis des bras et genoux. Mettez alors le temps qu’il faut pendant les entrainements pour apprendre à accélérer au moment opportun.

Comment y arriver ? Déplacez votre corps aux extrémités de la planche en fonction de l’action à effectuer. Vos genoux doivent ensuite être pliés pour donner un coup d’accélérateur. La vague vous fera naturellement bénéficier de l’accélération voulue. L’emplacement à choisir en ce qui la concerne dépendra surtout de votre niveau. Les débutants devraient rester à son pied, tandis que les surfeurs expérimentés peuvent s’aventurer dans sa partie la plus tumultueuse.

5. Se perfectionner hors de l’eau

Il n’est pas toujours nécessaire de s’entraîner au surf sur l’eau. Vous pouvez également le faire en dehors, quand la météo n’est pas favorable par exemple. La terre ferme peut alors être utilisée comme une aire d’entraînement en vue de ne pas dépendre des vagues. Pratiquez la rame au sol dans le but d’améliorer votre technique. Travaillez aussi votre dos grâce aux burpees. Il sera ainsi plus facile de se relever sur la planche. Dans la mesure du possible, inscrivez-vous à un stage de surf dans votre localité.