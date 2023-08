VTT électriques : Comparatif des Meilleures Marques et constructeurs Choix selon le Terrain

Cairbull Casque de vélo CAILBULL TERRAIN 2021 avec 15 trous de ventilation pour VTT, vélos de route, motos et sécurité pendant la

SpécificationMatérielPC pour la coque + EPS pour l'intérieurCouleurBmanque, rouge, bleu, vert, camouflageTailleM: 54-58 cm L: 28-62cmVentilation15 morceauxPoids340gCaractéristiquesConstruction en moule15 grandes ouvertures d'aération offrent une meilleure circulation de l'air et une réduction de poids, une respirabilité exceptionnelle.DENSITÉ DOUBLE EPS - Répartit la force des impacts sur une zone plus largeLe système de sangle en Y à ancre fixe offre un ajustement amélioréCasque All Mountain avec une couverture inférieure pour une protection accrue, système de réduction des impacts à densité multiple offrant une protection supérieure.Le revêtement premium et le rembourrage du menton augmentent le confortLe système de rétention activé par un seul cadran à main offre un réglage facile.Visière amovible et une pièce de rembourrage intérieur supplémentaireLe paquet inclut:ançais: Casque de vélo CAILBULL1 x Câble USB1 x Manual