Le CBD peut-il soigner la dépression ?

La dépression est un mal qui aujourd’hui gagne de plus en plus la population mondiale. Pour y faire face, certaines personnes préfèrent en parler, consultent un psychologue pendant que d’autres tombent dans les médicaments.

Cependant, nous connaissons désormais une nouvelle alternative à la dépression, il s’agit du CBD.

En effet, la consommation du CBD peut avoir des effets antidépresseurs efficaces et permettre d’éliminer tous les symptômes du mal.

Introduction sur le CBD et la dépression : état des lieux des recherches actuelles

Depuis quelques années des études sont effectuées sur le CBD et ses éventuels effets antidépresseurs.

Pour les scientifiques, cette substance agit essentiellement sur la neurotransmission, l’humeur et sur le système nerveux. Lors des expérimentations, des conclusions intéressantes ont été tirées, notamment, celle selon laquelle, le CBD parvient à pirater le système endocannabinoïde (SEC).

En effet, certaines études portent essentiellement sur le comportement du CBD, sur les endocannabinoïdes et son aptitude à désactiver les enzymes causant leur dégradation.

Les scientifiques s’intéressent particulièrement à l’interaction entre l’amide hydrolase d’acide gras (FAAH) et le CBD. Si le CBD et les recherches effectuées vous intéressent, vous pouvez davantage en savoir sur www.lepoint.fr.

Au cours des recherches, il a aussi été découvert que le CDB interagit avec les récepteurs de la sérotonine (l’hormone du bonheur). Il s’agit d’un neurotransmetteur qui favorise le bien-être et stabilise l’humeur, une chute de cette hormone peut donc entrainer la dépression. Lors des tests, il a été conclu que le CBD est en mesure d’activer les récepteurs de la sérotonine. Plusieurs expériences continuent d’être effectuées dans ce cadre.

Les effets du CBD sur le cerveau : comprendre le rôle du système endocannabinoïde

Le CBD est essentiellement sollicité pour sa capacité à soulager le corps de ses maux et à favoriser la détente. Ces bienfaits thérapeutiques sont reconnus et les médecins recommandent déjà sa consommation. Cette substance est un véritable anxiolytique qui favorise l’apaisement de l’anxiété, tout en agissant comme protecteur neurologique. En effet, il agit contre l’anxiété chronique qui affecte le cerveau dans sa capacité à produire de nouveaux neurones. Le CBD est donc un neuroprotecteur et il peut aussi être utilisé comme traitement antiépileptique.

La consommation du CBD permet au système endocannabinoïde d’assurer son rôle modulateur sur :

le système nerveux périphérique ;

le système endocrinien ;

le système nerveux central.

Cela est rendu possible grâce à l’activation des récepteurs CB1 et CB2 du système endocannabinoïde. Ces derniers sont ensuite responsables de la régénération neuronale au niveau de la zone du cerveau nommée l’hippocampe.

Analyses des études : l’impact du CBD sur les symptômes dépressifs

Grâce à sa capacité à favoriser l’augmentation du taux de sérotonine, le CBD est désormais perçu comme un traitement efficace contre les symptômes dépressifs. L’application peut se faire par voie sublinguale avec l’huile de CBD, par infusion ou à travers d’autres formes. La consommation de CBD procure une sensation de bien-être qui agit directement sur les symptômes dépressifs et les atténue considérablement. Suite à la prise de CBD, le sujet souffrant de dépression verra les symptômes négatifs disparaître et laisser place à une sensation de légèreté. Cette substance possède un puissant effet antidépresseur et agit significativement sur la réduction des symptômes dépressifs.

Le CBD vs les traitements classiques de la dépression : une comparaison

En général, les personnes qui souffrent de dépression consultent un psychologue qui prescrit des antidépresseurs destinés à calmer les symptômes. D’autres moyens sont aussi utilisés pour soigner la dépression, il s’agit de la phytothérapie ou encore de l’homéopathie qui permettent une évacuation du stress.

Cependant, par rapport aux traitements lambda la consommation du CBD a l’avantage d’être un antidépresseur rapide et durable. Les bienfaits apparaissent tout de suite chez le consommateur, tandis que les sujets qui optent pour des comprimés antidépresseurs ne trouvent pas satisfaction dans la moitié des cas. De plus, les comprimés antidépresseurs peuvent avoir des effets secondaires indésirables tels que les troubles digestifs, les maux de tête ou encore l’insomnie. Également, les cas d’overdose causée par ces médicaments ne sont pas rares. De même la consommation du CBD vous expose à la fatigue, la somnolence, une toxicité hépatique et aussi à des troubles digestifs.

Prudence et perspective : le potentiel du CBD comme traitement de la dépression à l’avenir

Comme précisé plus haut, la consommation de CBD peut avoir des effets indésirables. Il sera donc essentiel de respecter le dosage conseillé, et surtout garder qu’il est vivement recommandé de ne pas le combiner à d’autres médicaments. Cependant, le potentiel du CBD sur la dépression reste tout de même énorme

CBD contre l’anxiété et la dépression

Les propriétés antipsychotiques, anxiolytiques, et neuroprotectrices du CBD lui permettent d’agir efficacement sur la dépression. Très favorable au cerveau, la consommation de cette substance permet une bonne circulation du flux sanguin, une utilisation serait donc bénéfique même en absence de dépression. Le CDB pourrait aussi être utilisé dans le cadre du traitement de l’épilepsie et de certains troubles phobiques. Son utilisation peut aussi être une solution contre les troubles bipolaires ou le stress post-traumatique. Sachez que les éventuelles causes de la dépression sont nombreuses, le CBD pourrait donc agir indirectement sur les troubles dépressifs.

Le CDB est une substance dont l’utilisation est de plus en plus approuvée dans le cadre du traitement de plusieurs maladies. Au-delà des propriétés antalgiques qu’il pourrait avoir ou son action sur la peau, le cannabidiol serait aussi efficace pour soigner la dépression et les maux liés au cerveau.