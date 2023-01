Camping All Inclusive en bord de Mer : vacances haut-de-gamme et tout compris

Que ce soit en famille ou de façon individuelle, il est essentiel de s’offrir des moments de détente et de divertissement. Dans ce sens, quoi de mieux qu’un établissement de camping pour répondre à vos besoins ?

Nous vous faisons découvrir dans cet article Le Vieux Port, un camping 5 étoiles situé à Messanges dans les Landes. Il propose un service premium et complet à des tarifs avantageux. Vous en saurez davantage en lisant le contenu.

Un établissement à proximité de la mer

C’est certainement ce facteur qui fait le charme de « Le Vieux Port ». Ce camping dans les landes est situé à deux pas de l’océan, au vrai sens du terme. Cet emplacement est très bénéfique pour les adeptes des activités nautiques, en l’occurrence les surfeurs.

Ils n’ont pas à se déplacer sur une grande distance pour retrouver les vagues. En moins d’une demi-heure de marche, les usagers du site se retrouvent au bord de la mer.

Par ailleurs, les plages ne servent pas qu’aux surfeurs. Si vous êtes amateurs du Beach Soccer ou du Beach Volley, vous prendrez votre pied en jouant sur le sable fin du camping 5 étoiles le Vieux Port. Vous trouverez sur place les filets, les balles, les autres accessoires et bien évidemment d’autres passionnés de ces sports.

En outre, c’est une destination de rêve pour les amoureux de la nature. L’établissement est situé au cœur d’une forêt et est inondé par le parfum des pins.

De plus, vous pouvez observer les levers du soleil depuis votre mobile-home.

Aussi, les magnifiques spectacles du coucher du soleil sur la mer méritent le coup d’œil. Ils sont d’une beauté indescriptible.

Des soirées bien animées

Qui dit Le Vieux Port dit atmosphère festive. C’est incontestablement le lieu le plus animé dans les Landes. L’établissement organise des activités variées pour divertir ses occupants. Au nombre de ces événements, les concerts viennent en tête de liste. Des artistes locaux et des groupes de musique sont invités pour mettre de l’ambiance.

Ensuite, il y a les soirées à thèmes et les cabarets. À cela s’ajoutent les spectacles dansants et les cafés-théâtres. Vous avez de quoi retrouver le sourire et faire le plein de sérotonine durant vos vacances.

Ces différents événements se déroulent dans une salle de très grande capacité. Elle peut contenir jusqu’à 2800 personnes. Vous vous imaginez déjà l’ambiance qui règne pendant les soirées dans ce camping !

Services taillés sur mesure

L’établissement met tout en place pour faire vivre une bonne expérience de camping à ses usagers. Il dispose à cet effet d’un parc aquatique avec des toboggans, des bassins. Vous y trouverez aussi des jacuzzis d’eau.

Vous pouvez donc passer vos journées au contact de l’eau ou vous asseoir en bordure des piscines et profiter du moment. Par ailleurs, le site est également doté d’une salle de jeux, d’un terrain multisports et d’un centre équestre.

En outre, il possède un espace de plus de 350 m² dédié uniquement aux soins de bien-être et de détente. Il s’agit des centres de spa, de sauna et de hammam. De fait, les touristes désireux peuvent s’y refaire une santé et jouir des bénéfices de la relaxation. En plus, il y a une salle de massage pour les usagers qui ressentent des douleurs articulaires ou musculaires.

Par ailleurs, il y a des endroits pour se procurer de la bonne bouffe ou faire des emplettes sur place. Vous pouvez trouver de bons repas dans le restaurant du camping. Par contre, si vous préférez manger italien ou les gourmandises, la boulangerie et la pizzeria vous ouvrent leurs portes. Pour vos courses, rendez-vous dans les supérettes et les boutiques de l’établissement. Elles sont bien fournies.