Borne tactile et interactive : une gamme pour chaque métier

La digitalisation influence désormais et profondément divers secteurs d’activité, y compris le commerce.

De nombreux dispositifs électroniques facilitent quotidiennement les interactions avec les clients, et les bornes tactiles constituent l’un des exemples les plus répandus. Ces appareils interactifs offrent une expérience conviviale et pratique, dans les environnements commerciaux et professionnels.

Dans cet article, vous découvrirez les multiples fonctionnalités des bornes tactiles interactives, ainsi que leur importance croissante en milieu professionnel.

Borne tactile interactive : de quoi s’agit-il ?

Une borne tactile interactive représente un dispositif électronique composé d’un écran, d’une unité centrale et d’une application dédiée qui offre un accès intuitif à des informations préenregistrées. Encore appelée borne libre-service, elle permet également d’accéder à des services via son interface conviviale et de traiter les requêtes des utilisateurs efficacement.

Les bornes tactiles interactives s’installent généralement dans des espaces commerciaux ou professionnels dans le but de faciliter la communication avec les clients ou les utilisateurs.

Disponibles 24h/24 et 7j/7, elles offrent une expérience pratique aux utilisateurs en leur permettant d’obtenir rapidement les informations dont ils ont besoin et de réaliser des transactions en libre-service.

Pourquoi utiliser une borne interactive ?

Les bornes tactiles trouvent de nombreuses utilisations en milieu professionnel ou dans les magasins. Elles permettent surtout aux clients de gagner du temps. Installées dans une boutique de vêtements par exemple, elles aident les clients à vérifier rapidement la disponibilité de leur taille.

Il s’agit aussi d’un moyen d’assister les clients même en cas d’absence de personnel. Selon leur configuration, elles peuvent leur présenter les différentes variétés de produits et les aider dans la comparaison des prix. L’utilité de ces bornes ne s’arrête pas là. On peut les utiliser pour orienter les clients vers les différents rayons du magasin, imprimer des factures, lancer des commandes, etc.

Les avantages d’une borne tactile et interactive

Les bornes tactiles offrent de nombreux avantages, notamment en matière de connectivité dans les points de vente. Opter pour des bornes tactiles de qualité supérieure comme le PLV Broker vous évitera de perdre des clients, même en cas de rupture de stock dans l’un de vos magasins. Elles permettent aussi de démocratiser l’achat en ligne. En reliant instantanément le point de vente, la caisse et le système bancaire, elles inspirent confiance aux prospects et facilitent leur conversion en clients.

Leur utilisation présente un avantage économique pour les vendeurs. Ils ne font plus face aux coûts d’impression de brochures et de catalogues pour présenter leurs articles à chaque arrivage. Les bornes assurent une mise à jour instantanée des informations.

Toutefois, les bornes tactiles et interactives présentent également quelques inconvénients. Tout d’abord, de nombreuses personnes ne savent pas encore bien les utiliser. De plus, elles se situent souvent dans des endroits où les gens passent occasionnellement.

Une gamme pour chaque métier

Les bornes interactives constituent des outils polyvalents adaptés à différents secteurs d’activité. Leur installation présente des avantages pour tout le monde. Mais elles ne servent pas les mêmes causes dans tous les secteurs.

Borne tactile pour un chantier

Une borne tactile peut également servir sur un chantier. Cet outil permet de présenter un projet ou d’offrir un aperçu de l’avancement des travaux et des aspects techniques de la construction. Il s’adresse davantage au grand public qu’aux clients. Les bornes interactives tactiles pour chantier sont généralement installées en extérieur et se distinguent par leur écran qui résiste à toutes les conditions climatiques et aux tentatives de vandalisme.

Borne de paiement TPE : la solution pour un magasin

Une borne de paiement TPE vous aide à optimiser votre flux de clients en permettant à ceux-ci d’éviter les longues files d’attente aux caisses. Simple à utiliser, elle réduit les temps d’attente et résorbe les queues à la caisse. Un modèle avec un écran de 22 pouces ou plus, voire de 43 pouces, convient parfaitement à un magasin.

Borne de commande : la solution pour un restaurant

La borne de commande CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants) constitue l’équipement idéal pour offrir à vos clients un cadre moderne et attirant. Elle accélère le processus de commande et réduit considérablement la durée d’attente. Elle facilite également l’attribution des tables et fournit des informations sur les menus.

Borne interactive pour l’accueil et l’administration

Une borne tactile gérant les files d’attente dans un établissement public allège la peine des usagers. Elle fournit des informations sur la disponibilité des services et les prix de certaines procédures tout en facilitant les démarches de paiement. Elle permet aussi de connaître le plan du bâtiment et de trouver les différents services facilement.