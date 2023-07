Alexa de Amazon : assistant vocal intelligent qui réalise vos desirs

Banggood Contrôleur intelligent douverture de porte de garage de commutateur WiFi pour Alexa Google Amazon

La description:Easily open and close the garage door by converting the existing Wi-Fi network and garage door opener into a single integrated smart device that can be controlled and monitored from anywhere.Activez votre ouvre-porte de garage en attaquant sur une application mobile, ou en émettant une commande vocale sur votre appareil pour Alexa ou pour Google Assistant, en utilisant lapplication «eWelink» pour automatiser ou conduire à proximité de la porte de garage.Multi-user access and remote monitoring. You can authorize multiple people to access your garage.Si linvité arrive et que vous partez, vous pouvez ouvrir et fermer la porte. Si vous oubliez de fermer la porte, vous pouvez être averti.The device requires a 2.4 GHZ WIFI connection and can be installed quickly and easily without the need of a professional. It is compatible with almost all garage door openers (check the site that is compatible with the opener).Le meilleur cryptage de sécurité de catégorie; fiable et sécurisé grâce à des enregistrements dactivité en temps réel; chaque ouvre-porte de garage na quun seul contrôleur, vous pouvez facilement surveiller les activités. Fonctionnalités:◆ Remote On/Off: Convert an existing WiFi network and garage door opener into an integrated smart device, then simply click on the smartphone to open and close the garage door.◆ Rappel: avez-vous quitté la maison et oublié de fermer la porte du garage? Ne vous inquiétez pas, louvre-porte de garage intelligent vous alertera.Not