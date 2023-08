Les meilleures destinations de voyage pour les amateurs de basketball

En dehors du football, le basketball fait partie des quelques sports qui déchaînent la passion dans le monde entier. Pour les amateurs de cette discipline sportive, certaines villes sont à visiter absolument.

Voici la liste des meilleures destinations de voyage.

Madrid et Barcelone

L’Espagne figure parmi les nations sportives majeures. En football, elle est championne du monde et double championne d’Europe. En tennis, Rafael Nadal est un véritable monument, tandis que Carlos Alcaraz est devenu numéro un mondial à seulement 19 ans. En basketball, l’Espagne est aussi une place forte. Le Real Madrid et le FC Barcelone constituent des références.

Outre la visite du Bernabeu, l’antre du club madrilène, Madrid compte de nombreux atouts pour ne citer que sa richesse culturelle. Quant à la capitale catalane, elle est notamment reconnue pour la beauté de ses plages. Les rencontres entre les deux géants sont toujours un évènement attendu.

New York

Aussi appelé ville Monde, New York attire chaque année plusieurs millions de touristes. Destination touristique phare, il est l’une des villes à ne pas manquer aux États-Unis pour tout amateur de basketball. Une visite du Madison Square Garden, le temple des New York Knicks, s’impose. Vous devez vous procurer des New York knicks billets pour assister à l’un de leur match.

A chaque rencontre, des milliers de touristes sont présents dans cette enceinte mythique. Par ailleurs, la Grosse Pomme abrite une autre équipe de la NBA ou National Basketball Association. Il s’agit des Brooklyn Nets qui sont une véritable institution avec des stars planétaires. Et pour ne pas manquer les incontournables de la ville tout en gagnant du temps, procurez-vous d’un city pass pour New York. Il en existe différents types. Faites votre choix en fonction de vos envies et de la durée de votre séjour.

Los Angeles

Pour les passionnés de basketball, la Cité des Anges représente aussi une destination incontournable. Au-delà de son climat tropical et de Hollywood, Los Angeles accueille des millions de touristes pour sa diversité culturelle. Comme New York, cette ville californienne abrite deux équipes professionnelles de la NBA. La première est la franchise des Los Angeles Lakers qui est une institution à ne plus présenter avec des monuments comme Magic Johnson, Kobe Bryant et LeBron James. La seconde est l’équipe des Los Angeles Clippers. Au fil des années, elle a acquis une grande notoriété, mais est toujours à la conquête de son premier titre de champion.

Costa Navarino

Si vous êtes un fan de basketball et de voyage, la Grèce constitue une autre destination à découvrir absolument. Le pays de Giánnis Antetokoúnmpo, star mondiale incontestée de cette discipline sportive, bénéficie du meilleur porte-parole : la NBA. Elle travaille son développement et son rayonnement dans tous les continents pour témoigner de sa puissance. Elle a notamment ouvert une école de basketball au sein de la Costa Navarino. La NBA Basketball School créée dans cette région parmi les prisées de Grèce est une référence planétaire. Situé à l’ouest, la Costa Navarino est en plus l’une des zones touristiques les plus appréciées du pays.