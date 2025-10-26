Rimac annonce une hypercar hybride de plus de 2 000 chevaux : une nouvelle étape dans la performance automobile

4.9/5 - (65 votes)

La marque croate Rimac, déjà reconnue pour ses innovations dans le domaine des hypercars électriques d’exception, poursuit son ascension avec la présentation d’une hypercar hybride qui franchit symboliquement la barre des 2 000 chevaux. Ce lancement attire l’attention du secteur automobile mondial, confirmant l’ambition de Rimac de redéfinir les standards de la performance et de l’ingénierie au sommet du marché des supercars.

Un nouveau jalon technologique chez Rimac

Après avoir marqué les esprits avec sa Rimac Nevera, une supercar électrique affichant près de 2 000 chevaux et des vitesses dépassant les 400 km/h, Rimac inaugure une étape inédite avec un modèle hybride. En intégrant désormais une motorisation combinant thermique et électrique, la marque cherche à cumuler les avantages des deux mondes pour optimiser puissance et autonomie.

L’arrivée de cette technologie hybride chez Rimac traduit l’évolution rapide du secteur vers des solutions toujours plus poussées, alliant efficience énergétique et performances extrêmes. Le constructeur croate s’appuie sur l’expérience acquise lors des précédents développements pour proposer une solution capable de rivaliser aussi bien sur piste que sur route ouverte, positionnant ce nouveau modèle comme un leader potentiel du segment hypercar électrique.

Caractéristiques techniques révélées

Les informations déjà communiquées sur cette hypercar montrent que Rimac ne lésine pas sur les chiffres. La puissance cumulée dépasse 2 000 chevaux grâce à une configuration associant un moteur thermique de dernière génération et plusieurs moteurs électriques haute performance. Cette architecture permettrait au véhicule d’offrir une accélération fulgurante, des reprises instantanées et une motricité optimisée grâce à la gestion indépendante de chaque roue.

En parallèle, la gestion électronique embarquée promet une adaptabilité accrue selon les modes de conduite, favorisant tantôt la consommation maîtrisée pour la route, tantôt la puissance maximale pour le circuit. Un travail approfondi sur l’aérodynamisme assure que chaque élément technique repousse les limites physiques afin de garantir la stabilité à très haute vitesse.

Puissance totale : supérieure à 2 000 chevaux

Architecture : moteur thermique + modules électriques synchronisés

Accélération : potentiellement moins de 2 secondes pour le 0 à 100 km/h

Gestion adaptative : plusieurs réglages pour la route et la piste

Design et innovations au service de la performance

La nouvelle hypercar hybride arbore un design avant-gardiste, caractérisé par une carrosserie sculptée pour maximiser la pénétration dans l’air et favoriser le refroidissement des composants mécaniques et électriques. L’emploi de matériaux légers, tels que le carbone, se généralise afin de maîtriser le poids total malgré la complexité du système hybride embarqué.

À l’intérieur, le poste de pilotage propose des équipements connectés à la pointe, offrant à la fois confort sur longues distances et assistance de conduite sur circuit. Les interfaces numériques permettent une personnalisation avancée des réglages dynamiques en temps réel, transformant chaque trajet en expérience sur mesure.

Élément Description Châssis Structure composite carbone ultra-légère Aérodynamisme Éléments mobiles adaptatifs pour stabilité et efficacité Interface conducteur Écrans tactiles configurables et télémétrie embarquée Personnalisation Modes de conduite programmables et ajustements éco/performance

Quelle place pour cette hypercar dans l’industrie ?

Avec sa nouvelle hypercar hybride, Rimac vise le marché très exclusif des véhicules dépassant le seuil symbolique des 2 000 chevaux. Face à la concurrence grandissante dans le secteur, cette proposition met l’accent sur la capacité à innover tout en conservant l’esprit boutique propre au constructeur croate.

L’arrivée de modèles hybrides aussi sophistiqués témoigne d’un virage stratégique pour les acteurs du haut de gamme : répondre aux attentes environnementales sans sacrifier la puissance emblématique des supercars électriques. Contrairement aux premières générations hybrides davantage tournées vers la frugalité, ce lancement place la technologie avancée au centre du débat, dévoilant un futur où performances extrêmes et gestion intelligente de l’énergie s’allient systématiquement.

