Réalisation d’un business plan : voici 5 erreurs qui mettront en danger votre projet !

Bâche d'hiver piscine bois CRISTALINE 5.30 x 3.70 cm

Voici la collection de bâche d'hiver compatible pour les piscines bois de marque CRISTALINE. La marque Cristaline n'existe plus mais nous avons récupéré tout leur plan. Cet accessoire est indispensable pour la période d'hiver, elle permet de protéger votre bassin et liner émergé du bassin, il empêche ainsi la photosynthèse, elle retient les saletés et vous permet de sécuriser votre bassin. En effet nos bâches sont conforme à la norme NF P90-308. Nos couvertures compatibles sont de qualité professionnelle, elles ont une garantie de 3 ans. Attention les cotes annoncées sont les cotes intérieures de votre piscine. Attention : votre bassin doit être hors sol de 50 cm minimum afin de pouvoir fixer les brides de fixation. - Couverture d'hiver ZEPHIR compatible pour les piscines bois CRISTALINE (conforme à la norme) Poids : 580 gr/m² Trame polyester enduite PVC 2 faces. Assemblage par soudure à haute fréquence. Livrée avec sandows et crocher inox et vis inox Ourlet périphérique soudé avec oeillets Grille d'évacuation central avec clapet anti-lumière Disponible en 5 couleurs: bleu, vert amande, vert foncé, beige et gris. 70 cm de de débordement. En fait nous rajoutons 10 cm par rapport aux dimensions de votre piscine bois avec les margelles. ( environ ) Il n y pas de découpe échelle contrairement à la photo. En option la découpe échelle est de 39 € TTC. Elle implique la non conformité de la bâche. Ce produit est réalisé sur mesure. Il n y aura donc pas de reprise du matériel.