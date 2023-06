Offrir un bon cadeau qui permet d’acheter dans plusieurs boutiques partenaires

La carte-cadeau multi-enseignes se présente sous la forme d’une carte de débit prépayée.

Elle offre la possibilité à son bénéficiaire de faire des achats dans un réseau d’enseignes variées.

Mais, quels sont les divers avantages qu’elle offre aux employeurs et aux employés ? Éléments de réponse dans cet article.

Les avantages pour le salarié ou l’employé

Offrir une carte cadeau multi-enseigne présente plusieurs avantages pour le salarié. En effet, ce dernier bénéficie d’un important pouvoir d’achat et d’une grande flexibilité, contrairement aux cartes-cadeaux classiques. Avec les diverses options qui se proposent à lui, il peut par exemple utiliser sa carte dans différents magasins.

Il en est de même pour tous les établissements partenaires du réseau, qu’ils soient physiques ou numériques. Il est alors évident que les cartes-cadeaux multi-enseignes constituent une meilleure solution pour faire plaisir à son employé.

Aussi, vous offrez à votre salarié la possibilité de choisir parmi une large gamme de produits ou services. Il pourra ainsi trouver quelque chose qui correspond réellement à ses goûts et préférences.

Les avantages pour l’employeur

L’utilisation des cartes-cadeaux multi-enseignes ne profite pas qu’aux employés. Tout d’abord, notons qu’elle s’inscrit dans le cadre des avantages sociaux et des programmes de récompenses. À ce titre, elle peut contribuer à renforcer la marque employeur de l’entreprise. Il s’agit en réalité d’une autre forme de stratégie marketing par laquelle la société peut facilement se démarquer de ses concurrents. D’aucuns l’adoptent pour attirer l’attention des meilleurs talents lors des recrutements.

Le bon cadeau permet également à la personne de découvrir de nouvelles boutiques et enseignes auxquelles elle n’aurait peut-être pas pensé se rendre. Cela peut être une excellente occasion d’explorer de nouveaux lieux et de faire des découvertes intéressantes. De cette façon, vous optimisez la visibilité de votre boîte.

Les avantages pour le comité social et économique de l’entreprise

Les cartes-cadeaux multi-enseignes peuvent simplifier la gestion du comité social et économique (CSE) de l’entreprise. Cela est d’autant plus valable lorsque ces dernières se présentent sous la forme dématérialisée. En effet, avec ce choix, les membres du CSE n’auront plus besoin de gérer physiquement les chèques-cadeaux ou les cartes. Ils peuvent donc recourir à la voie électronique pour la distribution, ce qui permet de gagner du temps dans le processus.

Par ailleurs, notons que les cartes-cadeaux peuvent être exclues du paiement des cotisations sociales. Mais, il faudrait que leur attribution soit en rapport avec un événement donné. Il peut s’agir d’un anniversaire, d’une naissance ou d’un départ à la retraite. Aussi, il faut que l’achat effectué au moyen de la carte soit en lien avec les circonstances pour lesquelles celle-ci a été offerte.

Dans le même temps, ce type de solution offre la possibilité de décider où et quand l’on souhaite prendre un cadeau. La personne bénéficiaire peut explorer différentes options et prendre son temps pour trouver ce qui lui convient finalement le mieux. Cela lui donne une certaine liberté et flexibilité dans l’utilisation du bon.