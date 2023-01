MARIE BERTHÉ : Dirigeante de la Marketplace NATUROMARKET

NATUROMARKET: Portrait avec Marie Berthé

J’étais déjà praticienne en cabinet, en naturopathie, lorsque j’ai souhaité lancer Naturomarket.

Qui êtes-vous ?

Je m’appelle Marie, je suis naturopathe diplômée, doula, monitrice de portage et fondatrice de Naturomarket & Naturopets.

Je suis aussi une heureuse maman très investie dans ce rôle majeur.

Hypersensible depuis l’enfance, je suis passionnée par l’humain, la physiologie, la périnatalité, les animaux, la nature et le fonctionnement du monde dans son ensemble.

J’aimerais que la santé et le bien-être soient au cœur de nos vies et je travaille de tout mon cœur à transmettre ces valeurs essentielles autour de moi, dans mon entreprise et dans ma famille.

Pourquoi avez-vous lancé Naturomarket ?

J’étais déjà praticienne en cabinet, en naturopathie, lorsque j’ai souhaité lancer Naturomarket. J’ai démarré l’aventure avec une associée qui a depuis souhaité se lancer dans d’autres projets.

À l’époque de la création de Naturomarket, nous nous faisions la réflexion qu’il n’existait absolument aucune boutique, regroupant une sélection de produits naturels de qualité pour le grand public.

J’avais envie depuis longtemps d’offrir cette sélection au plus grand nombre, de manière à ce que toute personne puisse prendre soin d’elle avec des produits naturels efficaces, éthiques, de qualité, et surtout, vraiment utiles.

Quelles sont les valeurs, l’ADN ou le mantra de Naturomarket ?

Les valeurs de Naturomarket sont le naturel, la bienveillance, l’éthique, la transparence et la mise en avant des bienfaits de la nature.

J’ai également choisi des valeurs fortes pour construire la colonne vertébrale de l’entreprise qui sont : la diversité, la sélectivité, l’écoute, l’approche holistique, la transparence et la naturopathie.

Le mantra de Naturomarket, c’est « redevenez acteur de votre santé » ou même de votre vie !

Car oui, vous avez un rôle à jouer sur votre santé et votre bien-être physique et mental et je suis là pour vous aider à en prendre conscience et soin, grâce à la naturopathie.

Quels sont vos prochains défis ?

Pour passer à la vitesse supérieure, je prépare une levée de fonds qui me permettra d’investir dans deux leviers de croissance : la notoriété de Naturomarket et le développement de mes propres produits.

J’aimerais également lancer une chaîne de podcast.

Mon objectif est que Naturomarket devienne la référence N°1 pour la santé et le bien-être naturel pour tous.

En savoir plus sur Marie Berthé