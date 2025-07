Lundi de Pâques et 8 mai supprimés : voici pourquoi ces jours fériés disparaîtront en France en 2026

5/5 - (41 votes)

La question de l’équilibre des finances publiques prend un nouveau tournant en France. Mardi 15 juillet, François Bayrou, président du Modem et Premier ministre, a fait une annonce forte dans le cadre du plan budgétaire 2026.

François Bayrou annonce la suppression de deux jours fériés pour économiser 40 milliards d’euros

Afin d’atteindre des objectifs ambitieux en matière de réduction du déficit public, il propose la suppression de deux jours fériés dès l’année prochaine. Cette décision, qui s’inscrit dans un contexte de réformes d’envergure, suscite un vif débat sur ses implications économiques et sociales.

Pour réduire le déficit public à 4,6 % du PIB, François Bayrou propose dès 2026 la suppression de deux jours fériés, générant jusqu’à 40 milliards d’euros d’économies.

Le lundi de Pâques et le 8 mai disparaîtront du calendrier national, une mesure symbolique destinée à accroître la productivité et alléger les charges publiques.

⚖️ Cette réforme budgétaire s’inscrit dans une refonte plus large incluant assurance chômage, droit du travail et transition écologique, pour restaurer la crédibilité économique de la France.

️ La décision suscite débats et tensions sociales, notamment sur la mémoire collective, l’équilibre travail-repos et l’impact réel sur la croissance durable.

Un plan budgétaire marqué par l’urgence

François Bayrou présente son projet budgétaire pour 2026 sous le signe de la responsabilité. L’État vise à économiser près de 40 milliards d’euros avec cette nouvelle stratégie. La nécessité de faire face à une dette publique croissante et des marges de manœuvre réduites oblige le gouvernement à étudier toutes les pistes possibles, y compris celles jugées difficiles ou impopulaires.

La proposition gouvernementale ne se limite pas aux seules coupes budgétaires classiques. Elle intègre une dimension symbolique : toucher au calendrier des jours fériés français, jusque-là rarement remis en cause. Pour parvenir à ramener le déficit à 4,6 % du produit intérieur brut dès l’an prochain, chaque euro compte dans ce plan de redressement budgétaire impulsé cet été.

Quels jours fériés sont concernés par la mesure ?

D’après les annonces faites publiquement, ce sont le lundi de Pâques ainsi que le 8 mai qui vont disparaître du calendrier officiel. Cette modification conduira à réduire le nombre total de jours fériés nationaux à neuf, contre onze auparavant. Ce choix porte sur deux journées traditionnellement chômées et ancrées dans la culture collective, ce qui accentue l’impact émotionnel de la réforme.

Le lundi de Pâques offre habituellement une pause printanière après les fêtes religieuses. Quant au 8 mai, il commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Leur suppression s’accompagne donc de débats sur la mémoire historique et les habitudes familiales, au-delà des seuls enjeux économiques immédiats.

Les raisons invoquées par François Bayrou

Pour expliquer cette décision, le chef du gouvernement souhaite permettre à chacun de « juger la gravité de la situation ». Devant l’ampleur du défi budgétaire actuel, il considère qu’un effort national partagé devient indispensable. Selon François Bayrou, seule une série de réformes profondes pourra rendre les politiques publiques plus efficaces et adaptées à la réalité française contemporaine.

Dans son discours, il insiste sur la nécessité de tourner la page du modèle hérité d’une époque désormais révolue. La suppression des jours fériés figure alors comme une concrétisation visible de cette volonté politique.

L’objectif est clairement annoncé : retrouver de la crédibilité auprès des institutions européennes et des marchés financiers. Réduire de deux journées la liste des jours fériés permettrait non seulement des gains de productivité, mais aussi d’affirmer la capacité du pays à prendre des décisions structurantes en période de contrainte budgétaire.

Cette option fait partie d’un ensemble d’orientations visant un redressement durable des comptes publics, tout en préparant le terrain pour d’autres transformations, notamment dans l’assurance chômage et le droit du travail.

Conséquences potentielles de la suppression

En retirant ces deux jours fériés, le gouvernement anticipe une augmentation de la production annuelle. Les entreprises pourraient compter sur davantage de jours ouvrés, ce qui pourrait agir positivement sur la croissance économique et la poursuite de la reprise partout sur le territoire.

Néanmoins, certains acteurs économiques et sociaux s’interrogent sur le gain réel attendu. Si la mesure améliore potentiellement la productivité à court terme, la question de l’équilibre entre vie professionnelle et temps de repos reste posée, notamment dans certains secteurs éprouvés par la pandémie récente.

Comme on peut s’y attendre, la suppression annoncée suscite déjà la réaction des syndicats et associations de salariés. Ces derniers rappellent le rôle protecteur des jours fériés pour la santé et l’équilibre social, mais aussi leur dimension mémorielle. Des discussions s’ouvrent pour anticiper les effets sur la qualité de vie au travail et le respect des traditions nationales.

Certains analystes relèvent également un risque d’effritement du lien collectif autour de dates symboliques. Le débat semble néanmoins loin d’être clos, puisque de nouvelles négociations pourraient voir le jour sur l’ensemble des droits sociaux.

Une réforme inscrite dans une feuille de route globale

La suppression des jours fériés n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans un chantier plus large de réformes voulues par François Bayrou, axé sur l’assurance chômage, l’emploi et la modernisation de l’action publique. Celle-ci comprend plusieurs mesures allant des économies strictes jusqu’à un renforcement ciblé de moyens, notamment en faveur des armées selon les priorités fixées par le chef de l’État.

Voici un aperçu des axes prioritaires évoqués lors de la présentation :

Recherche d’économies structurelles pour couvrir la dette nationale

pour couvrir la dette nationale Redéfinitions des priorités budgétaires , notamment défense et transition écologique

, notamment défense et transition écologique Négociations à venir sur le droit du travail et la protection sociale

et la protection sociale Adaptation du modèle socio-économique français aux exigences internationales

L’ensemble de ces initiatives vise à dessiner un chemin vers l’assainissement durable des finances, sans exclure de futurs ajustements selon les résultats obtenus et les retours des partenaires sociaux.

