Vale lance sa première usine de recyclage du cobalt pour batteries

L’industriel minier Vale vient d’annoncer la mise en service d’une usine de recyclage de batteries dédiée au cobalt issu des batteries usagées. Ce projet, mené dans un contexte d’essor mondial de la voiture électrique et de l’électromobilité, marque une étape stratégique pour sécuriser et valoriser les matières premières indispensables aux batteries, tout en réduisant l’impact environnemental lié à leur cycle de vie.

Une nouvelle usine dédiée au recyclage du cobalt

La nouvelle unité de Vale vient renforcer le maillage européen de dispositifs industriels orientés vers l’économie circulaire des métaux critiques. Conçue principalement pour le traitement des batteries lithium-ion, cette usine cible spécifiquement le cobalt, dont la valeur et la criticité sont reconnues par toute la filière électrique comme essentielles.

Ce site bénéficie d’un outillage technologique de pointe, capable d’extraire et purifier des quantités significatives de cobalt afin de répondre aux besoins croissants des gigafactories produisant les cellules de batteries pour véhicules électriques. L’intégration directe à la chaîne de production locale vise à limiter les transports et à optimiser la traçabilité du matériau recyclé.

Pourquoi le recyclage du cobalt est-il devenu aussi stratégique ?

Le cobalt occupe une place centrale dans la production de batteries lithium-ion, qui sont incontournables pour l’alimentation des véhicules électriques et des équipements nomades. La hausse attendue de la demande mondiale, combinée à la volatilité de l’approvisionnement minier, incite l’industrie à miser sur une boucle fermée du métal pour sécuriser ses ressources.

De plus, la réglementation européenne incite fortement à maximiser le taux de réemploi des métaux présents dans les batteries hors d’usage. Les objectifs fixés imposent, par exemple, d’atteindre des pourcentages élevés de récupération de cobalt, nickel ou cuivre d’ici 2027. Cette dynamique favorise l’investissement dans des unités capables de traiter efficacement ces ressources secondaires.

La technologie derrière l’usine de Vale

La chaîne opératoire s’appuie sur différentes étapes de désassemblage, broyage puis affinage physico-chimique. L’objectif consiste à récupérer le cobalt initialement dispersé sous forme d’oxydes ou de sels complexes et à le purifier jusqu’à une qualité répondant aux standards de l’industrie des nouvelles batteries.

Grâce à une capacité de traitement annualisée venant étoffer l’offre existante en Europe, l’usine permet non seulement de boucler la gestion des déchets dangereux issus des batteries usées, mais également de dégager des lots majeurs de cobalt destinés à reconstituer de nouveaux modules. À travers cette maîtrise technique, Vale souhaite ainsi pérenniser son rôle clé sur le marché émergent du recyclage des matériaux critiques.

Extraction avancée des métaux grâce à des procédés hydrométallurgiques

Vale et la concurrence européenne dans le recyclage des batteries

Le positionnement de Vale intervient alors que d’autres acteurs européens, tels qu’Hydrovolt ou Eramet, investissent également dans la création de centres de récupération des composants critiques des batteries. Ces initiatives visent toutes à renforcer l’essor industriel du continent dans un secteur où la souveraineté économique et l’indépendance énergétique deviennent prioritaires.

Face au ralentissement temporaire du marché de la voiture électrique, observé par certaines analyses sectorielles, la structuration rapide de cette filière se présente comme une anticipation des besoins futurs. La mutualisation des efforts entre producteurs, équipementiers et recycleurs vise à créer un écosystème résilient, moins dépendant des fluctuations géopolitiques ou logistiques qui affectent parfois les chaînes mondiales d’approvisionnement en métaux critiques.

Entreprise Pays Capacité annuelle (tonnes) Métal phare Vale France Non communiqué Cobalt Hydrovolt Norvège/France 12 000 (packs batteries) Lithium-ion Eramet France Pilote N/A

Quels enjeux pour l’industrie et l’environnement ?

L’ajout d’une usine Vale dans le paysage du recyclage des batteries apparaît comme une réponse directe aux défis posés par l’accumulation prévisible de batteries en fin de vie. Outre la nécessité de réduire la pression sur l’extraction primaire, cette démarche soutient également la transition énergétique européenne, qui repose sur la circularité des ressources.

Les résidus traités évitent une déperdition de matériaux précieux et restreignent l’empreinte carbone associée à l’importation depuis des zones géographiques lointaines. Pour l’ensemble de la filière, il s’agit aussi de prouver que la production locale de batteries peut fonctionner main dans la main avec des normes ambitieuses de collecte, de traitement et de réutilisation.

Questions fréquentes sur la nouvelle usine de recyclage de Vale