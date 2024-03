Les 3 meilleurs fonds d’investissement dans les startups en France

Outsunny Balancelle de Jardin 3 Places Toit Imperméabilisé Inclinaison Réglable Acier 172 x 110 x 152 cm Brun Aosom France

Caractéristiques:-Design mêlant simplicité et élégance pour une parfaite intégration dans votre jardin ou sur votre terrasse -Capacité d’assise de 3 personnes-Inclinaison du toit réglable afin de vous adapter aux différentes hauteurs du soleil suivant l’heure de la journée-Dossier ergonomique légèrement penché: confort d’utilisation optimal -Armature et banc en acier époxy anticorrosion pour un usage pérenne-Toile de toit en polyester imperméabilisé haute densité 160 g/m²-Grand coussin d’assise et de dossier confortable grâce à son rembourrage souple de 6 cm d’épaisseur-Toiles de toit et d’assise haut de gamme très élégantes avec extrémités en lambrequin à vagues-4 pieds antidérapants pour une stabilité optimale même en mouvement-Montage et entretien facile pour une durée de vie pérenneSpécification:-Couleur principale: brun-Matériaux principaux: acier et tissu de polyester-Dimensions totales: 172L x 110l x 152H cm -Dimension de l’assise: 132L x 48l x 45H cm -Hauteur du dossier: 50 cm-Epaisseur du rembourrage: 6 cm-Charge max. recommandée: 200 Kg-Réf. : 84A-054BN