Guide d’installation d’une Ventilation Mécanique Contrôlée

Eminence LA-WG10 - Pavillon d'aigus 1", guide d'ondes 140° x 15° - Soldes% Divers

Pavillon d'aigus 1", guide d'ondes 140° x 15°: Le guide d'onde Line Array Eminence LA-WG10 offre une couverture haute fréquence horizontale élevée dans des systèmes line array hermétiques. Réalisé en fonte d'aluminium léger, le guide d'onde LA-WG10 est conçu pour les moteurs à compression supplémentaires à sortie 1" et présente une dispersion de 140 x 15 degrés. Associez-le au moteur à compression Eminence N151M-8 ou à d'autres moteurs à compression à sortie 1" pour obtenir le nec plus ultra en matière de reproduction nette et précise des hautes fréquences. Données techniques: Type de produit: Accessoires pour haut-parleurs, Type: Pavillons d’aigus, Angle de dispersion (H x V): 140 x 15 °, Diamètre nominal: 1 ", Diamètre nominal: 25,4 mm, Largeur: 89 mm, Hauteur (mm): 112 mm, Profondeur: 112 mm, Matériau: Aluminium, fréquence de limite inférieure: 1800 Hz, Tweeter recommandé: EN151MA