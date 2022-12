Conseils pour vaincre la peur des ascenseurs

Prenez l’ascenseur en toute sérénité grâce à nos conseils

Certaines personnes ont peur des ascenseurs par vertige. D’autres peuvent souffrir de claustrophobie et avoir peur de rester coincées dans l’ascenseur. Quelle que soit la raison de votre peur, vous pouvez la surmonter et recommencer à vivre votre vie. Vous vous êtes déjà posé la question : un ascenseur peut-il s’écrouler ? Alors cet article est pour vous, et explorera certaines façons de surmonter votre peur de l’ascenseur.

Qu’est-ce que la phobie des ascenseurs ?

La phobie des ascenseurs est l’anxiété que les gens ressentent lorsqu’ils sont dans un ascenseur. Comme la peur de l’avion, cette peur n’est pas nécessairement liée à des risques réels. Il est en effet de notoriété publique que la voiture est bien plus dangereuse que l’avion. Cela n’empêche pas certaines personnes d’être terrifiées à l’idée de prendre l’avion ou l’ascenseur tout en conduisant. Si tel est votre cas, voici quelques méthodes pour passer outre cette peur.

Les 4 meilleures méthodes pour surmonter la peur des ascenseurs

Si vous avez peur de prendre l’ascenseur, voici 4 conseils à suivre simples et efficaces qui vous permettront de dominer votre phobie.

1. Familiarisez-vous avec l’ascenseur

Il s’agit d’une des méthodes les plus efficaces pour affronter une phobie : s’y confronter. Dans un premier temps, essayez de rentrer dans un ascenseur sans chercher à vous déplacer. Entrez et sortez simplement de l’appareil. En vous exerçant régulièrement, vous réussirez à monter d’un étage, ainsi de suite. Si cela est impossible pour vous, suivez ces autres conseils.

2. Découvrez l’histoire des ascenseurs

Consultez l’histoire des ascenseurs. Ces derniers existent depuis plus de 150 ans. Le premier ascenseur a été inventé par Elisha Otis en 1854. Il a notamment inventé le frein de sécurité qui empêcherait l’ascenseur de tomber si le câble se cassait ou se détachait de la poulie au sommet du bâtiment. Le frein de sécurité est encore utilisé aujourd’hui dans tous les ascenseurs du monde pour éviter les accidents en cas de panne de courant ou en cas de problème.

3. Comprenez le fonctionnement et les mécanismes de sécurité d’un ascenseur

Un ascenseur est une machine qui déplace verticalement des personnes ou des choses au moyen d’un moteur électrique. Il se compose d’une cabine ou d’une plate-forme qui est soit fixée au sommet du puits, soit qui monte et descend sur des rails le long des côtés. Des mécanismes de sécurité sont en place pour prévenir les accidents tels que :

des câbles qui empêchent la cabine de tomber en cas de problème avec le moteur ;

un téléphone d’urgence à l’intérieur de la cabine d’ascenseur ;

des freins d’urgence aux étages supérieur et inférieur en cas d’obstruction ;

des escaliers d’urgence au cas où l’ascenseur cesserait de fonctionner.

L’ensemble de ces dispositifs vous assurent un voyage en toute sécurité.

4. Lisez l’expérience d’autres personnes avec les ascenseurs

Cela est valable pour toutes les phobies : en parler à votre entourage vous permettra d’avoir des retours d’expérience de confiance. Contactez des amis ou des membres de votre famille qui possèdent un ascenseur dans leur résidence, et demandez-leur s’ils ont déjà rencontré des difficultés. La somme des témoignages vous assurant de la sécurité des ascenseurs vous permettra de les emprunter sans crainte.

En suivant ces 4 conseils, vous serez en mesure de répondre vous-même à cette angoissante question : “un ascenseur peut-il s’écrouler ?”. Si ces appareils nous facilitent la vie depuis plus d’un demi-siècle, c’est que la réponse est de toute évidence « non ». Si toutefois vous ne parveniez pas à dépasser cette phobie, n’hésitez pas à contacter un professionnel pour vous aider à la dépasser.