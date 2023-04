Des albums photo personnalisés… pour vos animaux de compagnie : tout savoir sur cette tendance

Silumen Boîte À Photo Panda Avec 4 Albums 10 X 15 Cm Motif 1

À la mode, décorez votre intérieur avec cette boîte à photo Panda. Pour nos clients, fans de pandas! Rangez bien précieusement tous vos souvenirs avec la Boîte à photo Panda avec 4 albums 10 x 15 cm. Grâce à ses 4 albums intégrés, vous pourrez répartir vos photos comme bon vous semble dans votre boîte à rangement. Avec sa finition en bois et et ses illustrations de panda, vous pouvez donner un véritable charme à votre décoration. Chaque album possède des feuilles plastifiées vous permettant de conserver et protéger vos photos en toute séreinité. Cette boite à photo a une dimension de 200 mm de longueur pour 128 mm de profondeur et 142 mm de hauteur. Chaque album peut accueillir 16 photos. Vous pouvez donc ranger 64 photos différentes avec cette boîte à photo Panda à 4 albums. Vous pouvez y intégrer des photos de dimensions 10 x 15 cm.