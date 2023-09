Corriger les troubles de la vision avec la chirurgie réfractive : une technique fiable, rapide et indolore

La chirurgie réfractive se présente comme une option efficace pour remédier à divers problèmes visuels. Cette intervention cible les défauts de la cornée, qui est la partie de l’œil responsable de la focalisation des rayons lumineux sur la rétine. Toutefois, présente-t-elle tous les avantages qu’on lui attribue ? On fait le point ici.

Une technique fiable : vraiment ?

L’atout principal de la chirurgie réfractive est sa fiabilité. Avec plus de 30 ans d’expérience, cette technique bénéficie d’innovations technologiques constantes. Elle emploie des lasers très précis qui ajustent la cornée sans affecter les tissus adjacents. Les résultats sont durables. N’hésitez donc pas à opter pour une opération des yeux Dunkerque si vous en sentez le besoin.

Par ailleurs, le taux de succès de ce type d’opération dépasse 95 %. Bien que rares, certaines complications peuvent survenir, comme la sécheresse oculaire ou des halos. Cependant, un bon suivi médical permet de les prévenir ou de les traiter.

Une technique rapide et indolore : des idées reçues ?

Il est vrai que de nombreuses idées reçues circulent à propos de la chirurgie réfractive. Bien qu’il faille prendre certains avantages avec des pincettes, il ne faut pas systématiquement les réfuter. Par exemple, ce type de chirurgie est effectivement rapide et indolore.

Comment expliquer cette rapidité ?

L’un des principaux avantages de la chirurgie réfractive est sa rapidité. En effet, l’intervention dure entre 10 et 20 minutes pour chaque œil. De plus, elle s’effectue sous anesthésie locale. Cette anesthésie est administrée via des gouttes. Cela permet au patient de rester conscient sans ressentir de douleur.

Plus encore, il n’y a pas de séjour hospitalier lié à cette chirurgie. Après une vérification post-opératoire, le patient peut rentrer chez lui le jour même. Toutefois, certaines recommandations sont à suivre. Il convient par exemple de porter des lunettes de soleil et de limiter les activités sollicitant la vue ou présentant des risques.

Quant à la convalescence, elle est relativement courte. Dès le jour suivant l’opération, une nette amélioration est souvent remarquée. Une vision claire et stable se manifeste ensuite au fil des jours ou des semaines.

Une technique indolore : un avantage réel !

La chirurgie réfractive est indolore. Lors de l’intervention, le patient pourrait ressentir une brève pression ou de légers picotements à mesure que le laser agit sur la cornée. Toutefois, ce n’est pas douloureux, mais plutôt un léger inconfort.

Après la procédure, certains patients peuvent ressentir une sensation similaire à avoir du sable dans les yeux ou une sensibilité accrue à la lumière. Ces sensations sont généralement passagères et disparaissent rapidement.

Un autre point positif est que cette chirurgie ne nécessite ni points de suture ni bandages. Ceci simplifie grandement le processus de guérison. Plutôt que d’avoir recours à des antidouleurs, les patients sont orientés vers l’application de gouttes pour les yeux. Ces collyres aident à la guérison et minimisent le risque d’infections. Ainsi, la chirurgie réfractive est non seulement moins invasive, mais le processus de récupération est également optimisé pour le confort et la sécurité du patient.