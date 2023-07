Tous les avantages de la location de voiture longue durée

LD Systems MAUI 5 GO W - Système Sono en Colonne Ultra-Portable blanc avec Batterie Longue Durée - Haut-parleur actif sans fil

Système Sono en Colonne Ultra-Portable blanc avec Batterie Longue Durée - 5200 mAh: Batterie lithium-ion plug-and-play pour jusqu'à 20 h de fonctionnement continu, Alimentation électrique pratiquement illimitée grâce à la technologie Quick-Swap®, Pour la sonorisation d'un public de plus de 100 personnes, Construction transportable ultra-légère en 4 parties avec un poids de seulement 13 kg, Console de mixage 4 canaux intégrée, Streaming audio stéréo Bluetooth®, Enceinte en colonne tout en un pour la sonorisation façade et retours, Portée étendue et projection élargie dans le local d'écoute grâce à la disposition en line array, Complètement et parfaitement équipé, le MAUI® 5 GO est le système ultime pour présenter un son cristallin et puissant partout. Le système de sonorisation en colonne ultra-portable fonctionnant sur batterie est alimenté par un puissant élément lithium-ion qui fournit de l’énergie pour une durée de fonctionnement pouvant atteindre 20 heures. Le chargeur de batterie est intégré au caisson de basses et une station de charge externe est disponible comme accessoire. Des entrées pour microphone, instruments et signaux de ligne font du MAUI® 5 GO le système idéal pour les musiciens de rue, la musique et la reproduction de la voix pour les événements privés et professionnels et toutes les applications indépendantes du secteur. Grâce à son faible poids de seulement 13 kg, la construction en quatre parties peut être très facilement transportée et peut être installée en quelques secondes à l'aide d'un connecteur multibroches spécial. L'arrangement en line array du haut-parleur principal atteint une portée extrêmement élevée, avec un large rayonnement et une excellente insensibilité à l'effet larsen du système rendant les haut-parleurs de retour distincts superflus. Avec 800 watts de puissance de crête, le MAUI® 5 GO est le système de sonorisation sur batterie le plus puissant et le plus performant sur le marché, qui sonorise sans effort un public de plus de 100 personnes. Le système de colonne est équipé du LECC DSP de LD Systems avec un limiteur multibande, égaliseur, compresseur et filtre répartiteur pour une qualité sonore inégalée dans toutes les applications. Le mélangeur intégré à 4 canaux offre des réglages de volume distincts pour les canaux d'entrée, la somme et le caisson de basses, ainsi qu'un amplificateur de hauteur variable, ce qui permet un réglage de son rapide et équilibré. La technologie Quick-Swap® de LD Systems incluse dans le MAUI® 5 GO permet le remplacement instantané et sans problème de l’élément de batterie pour un temps de fonctionnement pratiquement illimité. Données techniques: Type de produit: Systèmes de sonorisation complets, Type: Actif, Nombre de caissons de basses: 1, Couleur: blanc, Niveau SPL maxi (crête): 120 dB, Réponse en fréquence: 50 - 20000 Hz, Angle de dispersion (H x V): 120° x 20 °, Hauteur global: 1985 mm, Poids: 12,9 kg, Baterie Batteries rechargeables: 28,8V / 5100mAh, Fabricant de...