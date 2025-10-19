Cisco dévoile un commutateur data center boosté à l’intelligence artificielle

5/5 - (70 votes)

À l’occasion de Cisco Live 2025, l’équipementier américain a présenté un nouveau commutateur data center conçu pour répondre aux défis posés par l’explosion de l’intelligence artificielle dans les infrastructures informatiques. Ce lancement s’inscrit dans une stratégie ambitieuse de modernisation des réseaux, où l’IA et la cybersécurité prennent désormais une place fondamentale dans la conception des équipements. Les professionnels des systèmes d’information, tout comme les entreprises, surveillent de près ces annonces, qui ouvrent la voie à une nouvelle génération de réseaux orientés AgenticOps et défense dynamique.

Un tournant majeur dans l’infrastructure des data centers

La multiplication des applications d’IA transforme profondément les besoins des data centers. Les volumes massifs de données à acheminer et traiter imposent de nouvelles exigences en matière de performance, de sécurité et d’adaptabilité des équipements réseau. Cisco, déjà leader sur ce marché, estime que la modernisation des infrastructures pour supporter l’intelligence artificielle est indissociable d’un réseau parfaitement calibré et protégé.

Le nouveau commutateur présenté se distingue par ses capacités « AI-ready ». Il est spécifiquement conçu pour gérer les flux de données intenses générés par les applications d’IA, tout en intégrant des fonctionnalités avancées pour renforcer la résilience et la sécurité du réseau. L’arrivée de fonctions telles que le micro-pare-feu maillé complète cette approche proactive face aux menaces potentielles.

Quelles innovations marquantes pour le nouveau commutateur Cisco ?

Au centre des innovations annoncées, l’intégration d’agents IA et d’une défense dynamique marque une évolution significative. Les commutateurs traditionnels, souvent limités à la gestion du trafic, cèdent désormais la place à des équipements capables d’anticiper et de répondre automatiquement aux situations anormales grâce à l’analyse en temps réel.

Parmi les principales nouveautés techniques intégrées à ce modèle data center :

Gestion intelligente et automatisée du trafic grâce à l’IA embarquée ;

grâce à l’IA embarquée ; Détection active d’anomalies et réponse immédiate aux incidents réseaux ;

et réponse immédiate aux incidents réseaux ; Micro-pare-feux intégrés permettant un cloisonnement dynamique entre applications ;

permettant un cloisonnement dynamique entre applications ; Adaptation automatique aux charges de travail générées par l’IA.

Cette conception favorise une administration simplifiée et un renforcement de la posture sécuritaire globale, deux axes essentiels recherchés par les exploitants de grands centres de données.

L’automatisation et la cybersécurité : piliers du modèle AgenticOps

L’un des points centraux évoqués par Cisco concerne l’adoption du modèle AgenticOps, où l’automatisation pilotée par l’IA occupe une place majeure dans la gestion quotidienne des réseaux. Ce paradigme propose de confier aux agents logiciels intelligents l’analyse continue du trafic et l’exécution de routines correctives dès qu’une anomalie est détectée.

Cette automatisation permet notamment :

Anticipation des engorgements et optimisation instantanée des performances ;

et optimisation instantanée des ; Déploiement accéléré de nouveaux services informatiques ;

de nouveaux services informatiques ; Diminution du risque d’erreur humaine dans la configuration ;

dans la configuration ; Réduction des interruptions grâce à une réaction immédiate aux incidents.

Les experts s’accordent également sur la nécessité d’une cybersécurité intégrée dès la conception du matériel. Le commutateur data center annoncé par Cisco se démarque par l’intégration de micro-pare-feux en maillage, pensés pour isoler chaque flux de données sensible au sein même de l’équipement. Cette approche renforce la protection en profondeur et apporte une granularité inédite aux politiques de défense. Face aux menaces sophistiquées visant ces infrastructures, cette innovation vise à minimiser l’impact d’une faille potentielle sur l’ensemble du réseau.

Les enjeux pour les entreprises et opérateurs de data centers

L’expansion rapide de l’intelligence artificielle fait émerger de nouveaux défis pour les responsables IT et les opérateurs de data centers. Leur principal objectif : garantir une connectivité sans faille, capable de supporter des charges de données imprévisibles tout en assurant une sécurité optimale.

Les besoins recensés incluent :

Bande passante évolutive selon les usages ;

selon les usages ; Administration automatisée ;

; Sécurité multi-niveaux ;

; Interopérabilité avec les solutions existantes.

Selon les dernières études, une majorité d’entreprises souhaitent investir dans des solutions réseau AI-ready afin d’accompagner la digitalisation de leurs processus et de mieux encadrer l’introduction de l’IA dans leur système.

Comparatif des besoins principaux

Besoins Satisfaction avec les solutions classiques Avantages du nouveau commutateur Cisco Bande passante élevée Moyenne Excellente, évolutive Automatisation Limitée Avancée grâce à l’IA Sécurité segmentée Basique Micro-pare-feux dynamiques Gain de temps opérationnel Moyen Important via AgenticOps

Cette évolution technologique répond à une logique où la valeur ajoutée se situe autant dans la performance que dans la simplicité d’exploitation et la protection proactive face aux menaces nouvelles générées par l’IA.

