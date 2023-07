Choisir un bijou personnalisé en or ou argent avec des pierres précieuses

Le bijou de luxe personnalisé est un cadeau idéal pour se faire plaisir soi-même ou pour témoigner son affection à un proche. Le plus souvent en or ou en argent, le bijou de luxe s’adapte à tous et peut être personnalisé avec des gravures, des dessins, des initiales ou encore des messages.

Pour embellir davantage les bijoux personnalisés en or ou en argent, on peut leur ajouter des pierres précieuses. Découvrez ici l’essentiel à savoir sur la personnalisation de bijoux en or ou en argent avec des gemmes.

Le choix du type de bijou en or ou en argent à personnaliser

La première des choses à faire quand on désire se procurer un bijou en or ou en argent à customiser, c’est de déterminer le type ou la forme du bijou. En fonction de la partie du corps qui va accueillir cet accessoire embellissant, vous aurez le choix entre différents types de bijoux. Il s’agit notamment :

de la bague (alliance, chevalière ou solitaire) ;

du bracelet ;

de la montre-bracelet ;

du collier ou de la chaîne ;

et du pendentif (double face, médaille ou solitaire).

Une fois que vous avez choisi le type de bijou de luxe que vous désirez vous procurer et personnaliser, passez au choix de l’artisan chez qui vous pourrez l’obtenir. S’il s’agit d’un pendentif diamant solitaire par exemple, vous pourrez l’acheter dans une bijouterie traditionnelle ou dans une bijouterie en ligne.

En optant pour une bijouterie en ligne, vous avez l’assurance de bénéficier de meilleurs tarifs et de plus d’options en matière de personnalisation. Peu importe l’option choisie pour l’achat, assurez-vous que le diamant dispose d’un certificat délivré par une structure de certification de diamants (IGI, HRD ou GIA).

Le choix des pierres précieuses du bijou de luxe personnalisé

Plus que de simples ornements, les pierres précieuses subliment les bijoux de luxe personnalisés tout en leur donnant de l’éclat et de l’originalité. Il est donc indispensable de bien choisir les gemmes qui orneront ses bijoux de luxe. Pour l’ornement de vos bijoux de luxe personnalisés, vous aurez le choix entre des pierres précieuses telles que :

le diamant ;

l’émeraude ;

le rubis ;

et le saphir.

Symbole de pureté et d’amour éternel, le diamant est une pierre précieuse très appréciée en raison de sa résistance et de son aspect brillant. En offrant un bijou personnalisé sous la forme d’un pendentif diamant à un proche par exemple, vous pourrez lui témoigner toute l’affection que vous avez pour lui. Associée au savoir et à la sagesse, l’émeraude est considérée comme la pierre de l’espoir. En ce qui concerne le rubis et le saphir, ces deux pierres symbolisent respectivement la passion et la pureté.

Ces différentes pierres précieuses peuvent coûter assez cher. Si le budget dont vous disposez ne vous permet pas de vous les offrir, optez plutôt pour des pierres dites semi-précieuses ou fines telles que l’améthyste, le quartz, le grenat ou l’agate. Elles sont plus abordables d’un point de vue financier.

Les critères à considérer pour bien choisir les pierres précieuses pour son bijou de luxe

Les bijoux personnalisés en or ou en argent avec des pierres précieuses attirent le regard. Assurez-vous donc de les embellir avec de très belles gemmes. La beauté d’une pierre précieuse dépend de plusieurs critères. Il s’agit principalement de sa couleur, sa taille, sa luminosité, sa clarté et son authenticité.