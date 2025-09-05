Benoît Saint-Denis et Nassourdine Imavov en stars du MMA français : une soirée décisive à Paris le 6 septembre

4.9/5 - (56 votes)

Le 6 septembre prochain, l’UFC revient à l’Accor Arena pour un rendez-vous déjà historique : Nassourdine Imavov affrontera Caio Borralho en main event, tandis que Benoît Saint-Denis portera haut les couleurs françaises. Plus qu’un simple événement sportif, cette soirée confirme l’explosion du MMA en France.

MMA : De sport marginal à phénoméne national | Le témoignage de Jab Life.

Interdit jusqu’en 2020, le MMA s’est imposé en quelques années comme un véritable phénomène national. On compte désormais plus de 600 clubs affiliés à la Fédération Française de Boxe, signe de son ancrage dans le paysage sportif.

Les diffusions télévisées battent régulièrement des records d’audience sur RMC Sport et DAZN, tandis que plusieurs combattants français sont devenus de véritables figures médiatiques. Hier encore confidentiel, ce sport attire aujourd’hui des millions de spectateurs et de pratiquants à travers la France.

Cet engouement populaire du MMA français pose plusieurs questions :

• Comment expliquer cet engouement inédit pour le MMA auprès du grand public français ?

• Quel rôle jouent les médias spécialisés et les créateurs dans cette popularisation ?

• Comment ce sport peut-il s’imposer durablement dans le paysage sportif tricolore ?

Les fondateurs de Jab Life se tiennent à disposition des journalistes pour décrypter l’essor du MMA en France, ses enjeux culturels et médiatiques, et le rôle des nouveaux médias dans cette montée en puissance.

JAB LIFE s’est imposé comme le rendez-vous incontournable des passionnés de sports de combat. Enregistré dans les studios de Recordia, le média compte déjà près de 90 épisodes, totalisant plus de 1 million de vues cumulées. Fort de ses 68 000 abonnés et de ses 24 invités de renom, il s’est rapidement imposé comme une référence dans l’univers du MMA et de la boxe. Animé par Alexandre Herbinet (ancien journaliste RMC Sport), JAB LIFE propose un regard inédit sur ces disciplines à travers des débriefs exclusifs, des interviews et des immersions au cœur des fight weeks.

Interviews avec Alexandre Herbinet sur rendez-vous à son hôtel durant l’UFC – nous contacter pour convenir d’un créneau.