Qu’est-ce que Neko-sama ? Comment regarder un anime sur Nekosama et bien plus encore !

CAMBOURAKIS Nous sommes encore en vie

En 2011, l'artiste australien Safdar Ahmed se rend pour la premi re fois Villawood, un centre de d tention pour migrant es c t de Sydney. Frapp par la solitude et la d tresse de celles et ceux qu'il croise l -bas, il d cide d'y retourner, une fois par semaine pendant pr s de six ans, pour animer un atelier de dessin. Durant ces quelques heures de partage hebdomadaires, Safdar devient leur ami et confident, mais aussi le t moin du supplice qu'ils endurent.R cit plusieurs voix - celle de Safdar laissant tour tour la place celles de Haider, Ahmad, Elham et bien d'autres - Nous sommes encore en vie tisse au fil de ses pages un t moignage rare et infiniment juste sur la violence des politiques migratoires et la puissance de l'art.