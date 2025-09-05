AccueilActualitéAccord UE-Mercosur : une trahison pour les agriculteurs français
Accord UE-Mercosur : une trahison pour les agriculteurs français

Alimentation, pesticides, déforestation : ce que cache vraiment l’accord UE-MERCOSUR
Alimentation, pesticides, déforestation : ce que cache vraiment l’accord UE-MERCOSUR

Alimentation, pesticides, déforestation : ce que cache vraiment l’accord UE-MERCOSUR

Par: Nahad

Accord UE-MERCOSUR : un risque majeur pour l’agriculture durable

Concurrence déloyale : L’accord UE-MERCOSUR expose les agriculteurs européens à des produits importés non conformes aux normes agricoles et sanitaires européennes strictes.
⚖️ Normes asymétriques : L’absence de réciprocité réglementaire favorise des pratiques agricoles toxiques (pesticides, maltraitance animale, déforestation) au détriment de la qualité et de l’éthique.
Clauses fantômes : Les promesses de protection (clauses miroirs) restent théoriques, laissant les filières locales vulnérables face à des importations low-cost massives.
Appel politique : Les syndicats agricoles exigent un rejet clair de l’accord par Emmanuel Macron et les eurodéputés pour défendre la souveraineté alimentaire.
Mobilisation citoyenne : Chaque citoyen est invité à agir pour protéger son alimentation, son environnement et un modèle de production responsable et durable.

 

Contexte explosif : un accord qui dérange

Le 3 septembre 2025 à Paris, la tension est montée d’un cran. La FNSEA et Jeunes Agriculteurs ont haussé le ton : l’accord de libre-échange entre l’Union Européenne et les pays du MERCOSUR ne passe pas.

Et pour cause. Alors que les agriculteurs européens doivent composer avec les normes les plus strictes au monde, cet accord prévoit d’ouvrir grand les portes à des produits importés qui n’y répondent pas du tout. Résultat ? Une concurrence déloyale, une colère profonde, et un sentiment de trahison généralisé.

Si tu crois que cet accord ne concerne que les agriculteurs, détrompe-toi : ton alimentation, ta santé et l’environnement sont aussi dans la balance.

Pourquoi cet accord est jugé toxique

Une asymétrie des normes insupportable

Les règles sont claires côté européen : produire propre, éthique, traçable. En face ?

  • Pesticides bannis
  • Déforestation sauvage
  • Traçabilité opaque
  • Maltraitance animale
  • Non-respect des engagements climatiques
Lire :  Comment bien choisir son locataire ?

La réciprocité ? Totalement absente. Et ça, pour les syndicats agricoles, c’est non négociable.

Des clauses de sauvegarde… fantômes

On nous parle de « mesures de protection » ? Sur le papier, peut-être.
Mais sur le terrain, elles sont inefficaces, incapables de stopper l’arrivée massive de produits agricoles à bas coût. Le déséquilibre est évident. Les clauses miroirs promises ne sont toujours pas là. Et pendant ce temps-là, les agriculteurs encaissent.

❌ Problème Normes UE Pratiques Mercosur Conséquences
Pesticides Interdits depuis 10 ans Utilisés librement Risque sanitaire
Déforestation Illégale Encore pratiquée Perte de biodiversité
Traçabilité Obligatoire Souvent absente Opaqueness totale
Bien-être animal Strictement encadré Non respecté Indignation publique

Ce que demandent les syndicats agricoles

Emmanuel Macron interpellé directement

Les syndicats exigent une prise de position claire du Président de la République.
Pas de demi-mesure. Pas de flou. Un engagement ferme contre la ratification. Et surtout, des actes politiques concrets pour bloquer cet accord.

Pression sur les eurodéputés

Ils sont au pied du mur. Le message est simple : voter pour cet accord, c’est tourner le dos à l’agriculture européenne. Un rejet net et sans équivoque est attendu.

Mobilisation citoyenne

Ce combat ne concerne pas que les pros du secteur. Les syndicats appellent chaque citoyen à se mobiliser. Car derrière cet accord, il y a ton assiette, ton territoire et ton avenir.

Ce qu’en disent les présidents de la FNSEA et de Jeunes Agriculteurs

Arnaud Rousseau (FNSEA) est formel :

« Faire la sourde oreille aux agriculteurs ne fera qu’amplifier la colère. Si cet accord passe, nous en subirons tous les conséquences sur le long terme. »

Pierrick Horel (Jeunes Agriculteurs) va plus loin :

« Ce texte est un coup de poignard à la souveraineté alimentaire. Importer des produits qui ne respectent pas nos normes ? C’est sacrifier notre futur. »

Le MERCOSUR n’est pas juste une affaire de commerce international. C’est un test de cohérence pour toute la politique agricole et climatique de l’Europe.

Tu veux vraiment d’un accord qui sabote ton alimentation, ruine nos campagnes et nie nos engagements environnementaux ?
La réponse, elle ne viendra pas d’en haut. Elle commence avec toi.

Nahad

 

Nahad
Nahad
Ecrire pour le plaisir :)
