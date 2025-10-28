mardi, octobre 28, 2025
Actualité

StoreDot annonce une avancée majeure : la recharge complète des batteries en cinq minutes

Par: Pierre Le Marier

La société israélienne StoreDot vient d’annoncer le développement d’une batterie pour véhicules électriques qui promet une recharge complète inédite en cinq minutes. Cette innovation technologique attire déjà l’attention de grands constructeurs et pourrait modifier durablement le paysage de la mobilité électrique. Les plus récentes expérimentations réalisées par StoreDot mettent en lumière de réels progrès, aussi bien sur le plan technique que dans la perspective d’un déploiement industriel à grande échelle.

Une technologie de batterie reposant sur la charge à très haute puissance

StoreDot a misé sur une batterie lithium-ion de nouvelle génération, baptisée XFC, conçue pour encaisser des charges rapides très puissantes sans dégradation. Plusieurs essais parallèles ont démontré la capacité de cette technologie de recharge ultra rapide à recharger rapidement la batterie et à fournir une autonomie significative en quelques minutes seulement.

Lors de ces tests, la recharge rapide permettait de regagner suffisamment d’énergie pour parcourir jusqu’à 160 kilomètres en cinq minutes. De quoi séduire aussi bien les particuliers que les flottes professionnelles, souvent freinés par la lenteur des recharges actuelles. Cette capacité pourrait même être accentuée dans les prochaines années, avec l’optimisation attendue des cellules et de l’infrastructure.

Des essais en conditions réelles pour valider la fiabilité

La robustesse des batteries StoreDot face à la recharge rapide a été l’objet d’expérimentations concrètes. Les cellules XFC ont été soumises à des cycles répétés de charge extrême afin d’évaluer leur durabilité. Les rapports indiquent que ces cellules conservent leur intégrité, même lors de recharges exclusives à très haute puissance.

Les retours d’essais en laboratoire comme de tests en conditions réelles soulignent que la technologie limite efficacement le phénomène de dégradation souvent constaté avec d’autres cellules lithium-ion lors de charges accélérées. Cette caractéristique présente un atout de taille pour garantir la longévité des batteries, un critère crucial pour l’adoption massive des véhicules électriques.

Recharge rapide : quels bénéfices concrets pour l’automobiliste ?

Une recharge accélérée transforme concrètement l’expérience utilisateur pour tout possesseur de véhicule électrique. Là où il fallait compter plusieurs dizaines de minutes, voire plus d’une heure, les déplacements pourront désormais s’organiser avec des arrêts très courts, comparables aux pauses classiques lors d’un trajet en voiture thermique.

Voici quelques avantages immédiats attendus :

  • Diminution du temps d’immobilisation au point de charge
  • Efficacité accrue pour les longs trajets
  • Réduction de l’anxiété liée à l’autonomie
  • Attractivité renforcée des véhicules électriques
L’industrie automobile semble particulièrement attentive à ce gain de compétitivité, qui pourrait lever le principal frein à l’adoption massive des motorisations électriques : la rapidité de recharge.

Un intérêt marqué de la part des constructeurs automobiles

Certains constructeurs automobiles comme Polestar ont déjà fait part de leur intérêt pour cette technologie de recharge ultra rapide. Lors d’un évènement récent, la future berline haut de gamme Polestar 5 a été présentée avec la promesse d’une autonomie de 160 kilomètres après cinq minutes de charge, illustrant la réactivité de l’industrie face aux avancées annoncées par StoreDot.

L’intégration de ces nouvelles batteries innovantes dans des véhicules de série se profile donc déjà. Plusieurs groupes étudient actuellement les modalités de collaboration, ainsi que l’adaptation des infrastructures existantes pour supporter la très haute puissance requise.

Quels défis pour un déploiement à grande échelle ?

Si la performance technique est saluée, quelques défis persistent avant une démocratisation totale. L’un des points clés réside dans le développement d’un réseau de bornes compatibles, capables de délivrer les puissances nécessaires sans écueil en matière de sécurité ou d’usure prématurée du matériel.

En outre, le cycle de vie associé à l’utilisation intensive de la recharge rapide sera surveillé de près. Même si les premiers résultats sont prometteurs, la pérennité économique et écologique de cette technologie innovante devra convaincre tous les acteurs concernés.

Quels retours concernant les cycles de charge courts ?

Les premiers retours publiés signalent que la recharge répétée en cinq minutes ne provoque pas les dommages constatés avec d’autres technologies lithium-ion en contexte de charge accélérée. Ceci pourrait alléger les coûts d’entretien et prolonger la durée de vie des batteries dans le parc automobile.

Le rôle joué par la composition chimique, principalement basée sur le silicium, expliquerait cette résilience supplémentaire. Des études complémentaires sont en cours afin de confirmer ces premières observations et affiner les scénarios de maintenance adaptés.

Questions fréquentes sur la technologie de recharge StoreDot

En quoi consiste la technologie XFC développée par StoreDot ?

La technologie XFC de StoreDot désigne une batterie lithium-ion conçue pour accepter une charge ultra-rapide sans perte de performance ni dégradation prématurée. Elle se distingue notamment par l’intégration du silicium dans ses électrodes. Cette caractéristique offre une alternative crédible aux batteries classiques et permet de recharger suffisamment d’énergie en cinq minutes pour un usage quotidien intensif.
Quels véhicules profiteront en premier de la batterie StoreDot ?

Les constructeurs partenaires de StoreDot bénéficieront d’abord de cette innovation, à commencer par ceux qui ciblent le haut de gamme et les voitures électriques performantes. Polestar, par exemple, a déjà communiqué sur son prochain modèle qui exploitera la recharge rapide StoreDot.
  • Modèles haut de gamme
  • Véhicules utilitaires électriques
  • Véhicules destinés aux longs trajets
La liste pourrait s’élargir au fur et à mesure du déploiement industriel.

Quelle infrastructure est nécessaire pour permettre la recharge complète en cinq minutes ?

Plusieurs conditions techniques sont requises pour accueillir la recharge ultra-rapide :
  • Borne capable de délivrer une puissance supérieure à 350 kW
  • Câblage renforcé et régulation thermique adaptée
  • Système de supervision pour éviter la surchauffe
Le réseau de stations de recharge devra être progressivement modernisé pour répondre à ces exigences tout en garantissant la sécurité des usagers.
ÉlémentExigence technique
Borne de recharge>350 kW
Température contrôléeGestion active embarquée
CâblageSection renforcée

La recharge ultra-rapide affecte-t-elle la durabilité de la batterie ?

D’après les essais menés par StoreDot, la recharge exclusive à haute puissance n’a pas généré de détérioration excessive des cellules lithium-ion XFC lors des cycles intensifs. Les études indiquent une préservation notable des capacités malgré les recharges répétées.
  • Pas de diminution marquée de capacité au fil des cycles
  • Moindre besoin de maintenance comparé aux batteries classiques
Ces observations devront toutefois être confirmées à grande échelle dès le déploiement commercial massif.
