Quels effets la résine de CBD peut-elle avoir ?

MYLIA Fauteuil suspendu en résine tressée effet rotin et coussins blancs - ELIOA

Pour accrocher le fauteuil suspendu ELIOA commencez par trouver une base bien solide. Ensuite, passez les cordes dans les 4 crochets au niveau du fauteuil et pour finir, faites des nœuds bien serrés au niveau des crochets pour sécuriser. Le fauteuil peut supporter un poids maximum de 120kg.Caractéristiques Couleur (nuance) : Naturel clair, Blanc Matière : Résine Finition : Tressée Traitement : Résistant à l'eau, Anti-UV Nombre de places : 1 place Sans pieds Utilisation : Extérieur Charge maximale supportée : 120 kg Deux cordes de 5 mètres chacune incluses Waterproof Résistant aux UV Les coussins sont lavables à la main, à la machine, waterproof et résistants au UVDimensions Longueur (cm) : 108 cm Hauteur : 52 cm Profondeur : 108 cmA propos de MYLIAMYLIA Garden Collection est une marque française de mobilier de jardin, qui propose une gamme florissante de produits d’extérieur de qualité aux meilleurs prix : salon de jardin, salle à manger, mobilier de détente... de quoi égayer votre extérieur et créer votre jardin secret rien qu'à vous ! Vous êtes à la recherche de meubles pratiques, tendances, zen ou cosy pour votre jardin ? Les produits MYLIA, issus des dernières tendances, sublimeront votre extérieur avec goût ! Avec MYLIA Garden Collection, détendez-vous et n’attendez plus le soleil pour faire rayonner votre jardin. SpécificitésRésine: matériau qui garantit une très grande finesse d'exécution et une résistance exceptionnelle.Résine tressée: matière non poreuse dont l'aspect imite le rotin,la résine tressée empêche les saletés de s'incruster entre les fibres. Utilisable en extérieur et en intérieur, elle nécessite peu d'entretien et est très résistante (au soleil, à l'eau de mer et à l'eau de piscine). Pour la nettoyer, une éponge et de l'eau savonneuse ou un jet à haute pression suffisent. Il est inutile d'utiliser d'autres produits d'entretien au risque d'altérer la beauté de votre mobilier.LivraisonLe délai de livraison de ce produit vous sera confirmé dans votre panier.Livré monté.Veillez à bien vérifier les dimensions de votre porte/escalier pour la livraison.ColisColis n°1 : Longueur 109 cm, Largeur 109 cm, Hauteur 50 cm, Poids 10 kg,