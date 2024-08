Pourquoi faire le choix d’une banque en ligne ?

Monzana - Main courante en acier inoxydable V2A Rampe d'escalier Support mural - au choix 100 cm

Découvrez nos mains courantes de haute qualité ! Très élégante, cette main courante en acier inoxydable V2A embellit et met en valeur vos escaliers. Résistant à la rouille et à la corrosion : L'acier inoxydable est un matériau robuste et résistant à la rouille conférant une grande résistance aux intempéries. Système spécial pour fixation murale : Ce système de fixation murale garantit l'angle idéal par rapport au mur. Extensible : Les rampes de plus de 100 cm sont constituées de plusieurs mains courantes munies de raccords discrets. Avantages du produit : Adapté pour l'intérieur et l'extérieur Système spécial pour une fixation murale optimale Inoxydable et résistant à la corrosion Résistant aux intempéries, robuste, stable et de haute qualité Idéal pour votre façade, jardin, cage d'escalier, entrée Caractéristiques techniques : Dimensions main courante individuelle (LxØ) : 50 / 80 / 100 x 4,2 cm Dimensions totales mains courantes raccordées (LxØ) : 200 / 300 / 400 / 500 / 600 x 4,2 cm