Pêche en float-tube : une pratique de plus en plus convoitée

Avec la pêche en float-tube qui séduit de plus en plus de pêcheurs, il est important de bien comprendre les différents avantages et inconvénients qu’elle présente.

Comprendre comment choisir le bon type de canne et de leurres, les meilleurs endroits pour pratiquer cette activité et connaître quelles espèces de poissons vous avez à disposition, est crucial pour passer une session efficace et divertissante.

Dans cet article, nous aborderons toute l’information que vous avez besoin de connaître sur la pêche en float-tube ainsi que les accessoires et équipements dont vous aurez besoin pour une expérience réussie.

Qu’est-ce que la pêche en float-tube ?

La pêche en float tube est une pratique de plus en plus convoitée par les adeptes de la pêche.

Cette méthode consiste à ramer avec un support équipé d’une canne à pêche et à se déplacer dans l’eau à l’aide d’une paire de palmes, pour atteindre des zones où les poissons sont susceptibles de se trouver.

Ce n’est ni une bouée, ni un bateau, c’est un peu un entre deux. En général, ces supports sont conçus comme des tubes flottants, d’où le nom.

Bien que cette pratique ne soit pas récente, elle est devenue très populaire ces dernières années car elle offre plusieurs avantages par rapport aux autres moyens de pêche, notamment en ce qui concerne le calme et le silence nécessaires pour une bonne session.

Un autre avantage est qu’il ne faut pas nager jusqu’à la zone de pêche et que vous ne risquez pas de déranger d’autres personnes ou animaux qui y seraient.

De plus, vous n’avez pas besoin d’un bateau ou d’un véhicule tout-terrain ; il vous suffit généralement d’une voiture pour emporter votre float tube.

Avantages et inconvénients de la pêche en float-tube

Les principaux avantages de la pratique du float tube sont le peu d’effort physique nécessaire pour se déplacer et sa praticité (la plupart des modèles peuvent être pliés et transportés facilement).

Vous êtes également libre de pêcher dans des zones que vous n’auriez pas pu autrement si vous étiez arrivé à pied à cause d’une distance trop grande. De plus, vous risquez moins de vous blesser en marchant sur les rochers et les racines.

Les principaux inconvénients du float-tube sont le manque de stabilité, qui peut rendre difficile l’utilisation de plus gros appâts et lignes, ainsi que le manque de protection contre le soleil, le vent et la pluie. Il est également très difficile de tirer des poissons de plus de 5 kilos par ce moyen. Vous risqueriez en effet de perdre votre équilibre.

Meilleurs conseils pour une session réussie

Le matériel nécessaire

Lorsque vous choisissez une canne, optez pour un modèle ultra-léger, car le float-tube n’offre pas beaucoup d’espace pour ranger votre équipement. Vous avez le choix entre des cannes adaptées à la pêche moyenne profondeur, à la pêche en surface et aux grands carnassiers. Vous devrez également choisir des leurres (vers morts, vers luisants, hameçons…) qui seront adaptés au type de poisson que vous recherchez. Enfin, veillez à ce que votre support canne soit adapté à votre embarcation et solide.

Les meilleurs endroits pour pratiquer

Il n’existe pas d’endroit idéal ou unique pour la pêche en float-tube : en effet, il y a des endroits adaptés à chaque type de pêche et espèce. Les meilleures sessions se font généralement en fin de journée ou la nuit, mais vous pouvez également pêcher durant la journée si vous savez où aller. Vous pouvez trouver des poissons dans des lacs, des rivières, des étangs ou de la mer à hauteur de la côte, à l’intérieur comme à l’extérieur du bord.

Quelles espèces peut-on attraper lors d’une session de pêche en float-tube ?

Les poissons pouvant être pêchés avec un float-tube dépendent du lieu et de sa profondeur. Dans les rivières, vous pourrez trouver des truites, mais aussi des ombres ou des perches. Dans les lacs, les principales espèces sont le brochet, la perche, la carpe et le bar. Les mers douces offrent quant à elles une très grande variété d’espèces, y compris des flétans et des turbots. Enfin, en eaux salées, vous trouverez principalement du bar et du thon.

Les accessoires et équipements recommandés

Il existe de nombreux accessoires supplémentaires qui peuvent être utiles lors d’une session de pêche en float-tube. Un wader (combinaison étanche) est recommandé si vous allez à la recherche des grands carnassiers ou si vous allez pêcher par temps froid. Une trousse avec quelques outils peut se révéler très pratique (ciseaux, coupe-fil, pinces…) et un système d’ancrage est extrêmement utile si vous pêchez dans les lacs. Enfin, un kit de réparation est également indispensable pour les plagistes et une lumière puissante peut être utile si vous pêchez la nuit.

Conclusion

La pêche en float-tube est une pratique très populaire car elle offre des avantages indéniables et permet aux pêcheurs de pêcher dans des zones qu’ils n’auraient pas pu atteindre autrement.

Son principal défaut est le manque de stabilité ce qui rend difficile l’utilisation de plus gros appâts et lignes, mais la plupart des modèles sont très stables et permettent aux pêcheurs d’accéder à une variété d’espèces, des carnassiers aux petites espèces.

Enfin, en plus d’une canne à pêche et d’une boîte de leurres adaptés, l’utilisation de certains accessoires plus spécifiques peut être très bénéfique pour les sessions de pêche en float-tube.