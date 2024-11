Découvrez nos conseils avant de vous lancer dans l’acquisition d’un véhicule d’occasion

Chaque conducteur, un jour ou l’autre, doit changer de véhicule . Dans ce genre de circonstances, il est possible d’opter pour un modèle neuf ou d’occasion. En règle générale, la décision est assez simple à prendre. Effectivement, la question du budget est souvent au centre des débats. C’est pourquoi le marché de l’occasion a le vent en poupe depuis quelques années.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques conseils et éclaircissements qui vous permettront d’y voir plus clair.

Ce que vous devez retenir :

Définir vos besoins et vérifier le kilométrage sont essentiels pour choisir un véhicule d’occasion adapté à votre utilisation et à votre budget.

L’historique d’entretien et de réparation du véhicule doit être scruté attentivement pour éviter les mauvaises surprises et garantir la longévité du véhicule.

Le prix d’un véhicule d’occasion dépend du kilométrage, de la marque, de l’année, des options, et du contexte de vente (particulier ou professionnel).

❓ Posez des questions clés au vendeur concernant l’entretien, les éventuels accidents, et le nombre de propriétaires pour évaluer correctement l’état du véhicule.

Les critères pour choisir un véhicule d’occasion

Tout d’abord, lorsqu’on cherche à acheter une voiture d’occasion, il convient de ne pas se jeter sur la première offre qui vous fait de l’œil. En effet, vous devez commencer par définir ce que sont vos besoins, notamment concernant l’utilisation du véhicule. Ensuite, vous devez prendre en considération le kilométrage affiché au compteur.

Gardez à l’esprit que ce dernier influencera le tarif annoncé par le revendeur. N’hésitez pas à vous référer à la cote argus que vous pouvez retrouver en ligne. Par ailleurs, nous tenons à préciser que le kilométrage aura aussi un impact sur la durée de vie restante du véhicule.

D’autres aspects comptent, et puisque choisir d’acheter une voiture en occasion n’est pas une décision à prendre à la légère, prenez soin de vérifier l’historique d’entretien et de réparation de la voiture.

Si vous vous apercevez que cette dernière a été réparée plusieurs fois, par exemple, des interventions au niveau du moteur, le modèle n’est peut-être pas le bon. Enfin, il convient tout de même que le véhicule vous plaise. Si tel est le cas, il s’agit déjà d’un bon début. Néanmoins, prenez le temps de faire le tour du véhicule afin d’inspecter l’état général de la carrosserie.

Ce qui impacte le prix d’un véhicule d’occasion

Vous l’aurez probablement constaté si vous avez effectué des recherches sur internet, d’un modèle à l’autre, les véhicules d’occasion diffèrent en matière de tarif. Il faut savoir que les prix affichés sont influencés par différents facteurs.

Comme nous l’avons précisé tout à l’heure, le kilométrage fait partie de ces derniers. En règle générale, vous devez savoir que plus un véhicule aura roulé, moins il devrait coûter cher. Cependant, il ne s’agit pas que de cela.

Les aspects suivants peuvent conditionner le prix d’un véhicule d’occasion :

la marque de la voiture ;

l’année de mise en circulation ;

les options et les équipements supplémentaires.

Enfin, le contexte de vente peut lui aussi affecter le prix. Prenons l’exemple d’un véhicule vendu par un professionnel. S’il s’agit d’un véhicule utilitaire, la plupart du temps, ce dernier est souvent plus cher comparé à un véhicule grand tourisme.

Les questions à poser avant d’acheter une voiture d’occasion

Ça y est, vous avez enfin trouvé le véhicule dont vous rêviez. Mais avant de conclure l’achat auprès du vendeur, vous devez lui poser un certain nombre de questions. Commencez par exemple par lui demander de parcourir le carnet d’entretien du véhicule. Encore une fois, il convient de vérifier si le véhicule a été suivi et si les vidanges ont été effectuées en temps et en heure. De même, il peut être opportun de lui demander si le véhicule a déjà été accidenté.

En règle générale, les vendeurs sont tenus de vous donner ce genre d’information, et ce, même sans que vous ayez à leur poser la question. Pareillement, il peut être intéressant de connaître la raison pour laquelle le véhicule est en vente. Enfin, n’hésitez pas à demander combien de propriétaires ont déjà conduit ce véhicule. S’il s’agit d’une seconde main, la voiture pourrait être une bonne affaire.

En résumé, avant d’acheter votre voiture d’occasion, préparez-vous et faites en sorte de bien évaluer vos besoins. Lorsque vous serez en train d’inspecter le véhicule, n’hésitez pas à poser les bonnes questions au vendeur. En procédant de la sorte, il n’y a aucune raison que vous ne trouviez pas le véhicule qui correspond à vos besoins et à vos finances.