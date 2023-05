Constructions modulaires pour les entreprises : Des avantages et inconvénients

Les entreprises ont la possibilité d’installer des constructions modulaires pour diverses raisons.

Elles peuvent adopter cette alternative pour l’installation de leurs locaux afin de répondre efficacement aux besoins de stockage, entre autres sur leurs chantiers.

Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients ? On vous dévoile des éléments de réponse dans les paragraphes ci-après.

Qu’est-ce qu’une construction modulaire ?

De plus en plus d’entreprises choisissent d’installer des constructions modulaires en considérant l’innovation qu’elles représentent. En effet, une construction modulaire est une forme de construction qui implique la fabrication des différents composants dans une usine. Ces éléments sont ensuite transportés vers le site de construction pour un assemblage permettant de former très rapidement une structure finale préétablie. Ainsi, une entreprise peut, par exemple, décider de mettre en place une cabane de chantier de façon prompte et pour une certaine durée en restant dans cette optique.

Les atouts de ces constructions et leurs limites

Les modules utilisés pour ces types de construction sont fabriqués selon diverses spécifications et sont généralement installés par des spécialistes. La fabrication de ces modules est également soumise à des normes de qualité élevées. Cela garantit aux entreprises une construction non seulement rapide, mais aussi efficace et durable.

Ces modules peuvent être utilisés pour la construction d’une diversité de bâtiments en matière de taille et de forme. Ils sont utilisés par certains propriétaires pour la construction de maisons individuelles, de vacances ou autres. Grâce à leur côté résistant, ils sont faciles à assembler pour la mise en place de grands immeubles de bureaux et même de complexes hôteliers. En ce qui concerne les avantages, les constructions modulaires contribuent à une réduction de facteurs sur divers plans.

Une construction modulaire permet de profiter d’une réduction de coûts de main-d’œuvre et d’une réduction des déchets de construction. En dehors de ces deux points, elle permet de réduire le temps de construction tout en offrant une meilleure qualité de construction.

De plus, ces formes de construction peuvent être modifiées plus tard selon les besoins des entreprises. Elles peuvent être agrandies à tout moment. Elles peuvent, par ailleurs, être déplacées pour répondre à d’autres préoccupations en toute sérénité.

En outre, bien qu’elles soient plus flexibles que les bâtiments traditionnels édifiés sur place, les constructions modulaires présentent des limites. Les inconvénients liés à ce genre de construction concernent dans un premier temps la nécessité d’un terrain approprié. La majorité des prototypes de constructions modulaires nécessite le choix d’un terrain plat et stable pour les fondations.

Plus le terrain d’une entreprise présente des pentes, plus celle-ci va devoir limiter ses options ou dépenser pour l’aplanir. Mis à part ce problème, il est indispensable d’obtenir des permis spéciaux pour certains types de constructions modulaires. Cet état de choses ralentit les travaux de bon nombre d’entreprises quand les autorisations ne sont pas délivrées à temps et que la procédure administrative s’allonge.

Le transport des modules peut générer de grosses dépenses

Etant donné que les modules doivent être transportés sur les sites de construction, il est important d’utiliser des équipements de manutention spéciaux. Cela implique donc d’avoir des permis de transport supplémentaires sans compter les frais que les déplacements engendrent