Comment démarquer mon sms des (trop) nombreux sms de vœux reçus le soir du réveillon ?

Chaque année, le passage à la nouvelle année apporte son lot de messages de vœux envoyés en masse. Il peut alors être difficile de se faire remarquer parmi tous ces « Bonne Année » standardisés. Comment, donc, rendre son sms unique et mémorable ? Voici quelques astuces pour y parvenir.

Ce que vous devez retenir pour démarquer votre sms de vœux :

✍️ Adoptez un ton chaleureux et ajoutez des anecdotes ou citations pour des vœux personnalisés et mémorables.

⏰ Envoyez vos messages à 23h50 ou 00h15 pour éviter les saturations de réseau.

Utilisez des photos, vidéos, gifs ou emojis pour dynamiser vos vœux et capter l’attention.

Privilégiez un format simple ou une messagerie alternative pour contourner les bugs réseau éventuels.

Quels termes utiliser pour être original ?

Les mots que l’on choisit sont essentiels pour marquer les esprits. Utiliser un ton personnel et chaleureux permet de se distinguer. Par exemple, au lieu d’un simple « Bonne Année », pensez à intégrer des éléments spécifiques qui résonneront avec votre destinataire.

Optez pour des expressions moins courantes telles que :

« Que cette nouvelle année vous apporte joie et succès dans tous vos projets ! »

« Je vous souhaite une année lumineuse et pleine de surprises merveilleuses ! »

« Puisse cette année être remplie de bonheur, de santé et de rêves réalisés. »

Ajoutez des citations inspirantes pour donner plus de profondeur à votre message. Par exemple : « Le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. » – Eleanor Roosevelt. Les citations peuvent apporter une touche poétique et mémorable à vos vœux de nouvel an.

Personnalisation et anecdotes

Une bonne manière de se distinguer est d’inclure des souvenirs partagés ou des plaisanteries internes. Mentionner un moment spécial vécu ensemble durant l’année écoulée rendra votre sms beaucoup plus significatif.

N’hésitez pas à faire référence à quelque chose de spécifique comme : « Je repense encore à ce fabuleux week-end à la campagne que nous avons passé ensemble. Que 2023 nous offre encore plus de moments inoubliables comme celui-ci ! »

A quelle heure envoyer mon sms ?

Le timing d’envoi joue également un grand rôle. La plupart des gens envoient leurs sms pile à minuit, ce qui peut entraîner une saturation des réseaux et des retards de réception. Pour éviter cela, planifiez votre sms un peu avant ou après minuit.

Envoyer vos vœux à 23h50 permet de devancer les autres messages tout en exprimant votre anticipation et votre énergie positive vis-à-vis de la nouvelle année. De même, si vous ne craignez pas de paraître tardif, optez pour un envoi vers 00h15 quand le réseau commence à se décongestionner.

SMS groupé ou individuel ?

Un sms groupé peut sembler impersonnel. Préférez des messages individualisés pour chaque personne importante dans votre vie. Cela montre que vous avez pris le temps de penser spécifiquement à chacun d’eux, renforçant ainsi la personnalisation.

Cependant, si vous avez un très grand nombre de personnes à contacter, vous pouvez toujours envoyer un sms groupé mais en y intégrant une touche personnelle à chaque début de message, par exemple, en mentionnant leur prénom.

Quel format utiliser ?

Allier texte et médias dans votre message peut grandement aider à capter l’attention. Pensez aux photos, vidéos, gifs et emojis pour illustrer vos vœux. Un gif amusant, une photo souvenir ou une video réalisée spécialement pour l’occasion seront bien plus impactants qu’un simple texte.

Voici quelques idées :

Envoyez une courte vidéo où vous présentez vos vœux de façon originale.

Utilisez des gifs festifs pour ajouter une touche de dynamisme à votre message.

Incluez des emojis pertinents pour rendre votre texte plus vivant et expressif.

Par exemple : » Bonne année, [Prénom] ! Puisse cette nouvelle année t’apporter beaucoup de bonheur et de succès. »

Va-t-il y avoir des bugs ce soir ?

La nuit du réveillon est souvent synonyme de surcharge des réseaux mobiles. Les opérateurs voient une hausse massive du trafic en raison des millions de sms envoyés simultanément. Cela peut causer des retards et même des pertes de messages.

Il est donc prudent de planifier l’envoi de vos messages pour éviter ces désagréments. Certaines applications permettent de programmer l’envoi de sms : utilisez-les pour garantir que vos vœux arrivent à temps. Et n’oubliez pas, envoyer vos sms légèrement avant ou après minuit peut aussi aider à contourner ces embouteillages numériques.

Enfin, assurez-vous d’avoir une bonne connexion réseau avant d’envoyer des messages multimédias (photos, gifs ou vidéos) afin d’éviter les échecs d’envoi.

Format du message et stabilité des services

Pour augmenter les chances que votre message soit reçu sans problème, privilégiez un format simple et concis si vous savez que le réseau pourrait être instable. Évitez les longs paragraphes et les fichiers volumineux.

En cas de bug, ayez une solution de secours. Par exemple, préparer un message sur une autre application de messagerie instantanée peut s’avérer utile si les sms classiques rencontrent des problèmes. Vous pourrez ainsi être sûr que votre ami reçoit bien vos vœux !

Il est possible de faire ressortir ses vœux même lors d’une soirée chargée. En personnalisant le contenu, en choisissant le bon timing, et en utilisant divers formats multimédias, vous pourrez surprendre agréablement vos amis et vos proches. Évitez les messages standards et misez sur l’originalité et la planification pour prévenir les risques de bugs.

