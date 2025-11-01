ArcelorMittal expérimente la réduction directe du fer à l’hydrogène : une avancée pour la sidérurgie

4.9/5 - (45 votes)

La transition vers une industrie sidérurgique plus respectueuse de l’environnement s’accélère. ArcelorMittal, l’un des principaux groupes métallurgiques mondiaux, multiplie les expérimentations autour de la réduction directe du fer à l’hydrogène. Cette technologie vise à produire de l’acier avec une empreinte carbone fortement réduite, dans un secteur historiquement très émetteur de CO₂. La démarche d’ArcelorMittal s’inscrit dans le contexte de la décarbonation de l’industrie lourde, répondant aux enjeux environnementaux et aux ambitieux objectifs climatiques définis à l’échelle internationale.

Pourquoi la réduction directe du fer à l’hydrogène fait-elle figure d’innovation ?

Traditionnellement, la fabrication de l’acier repose sur la réduction du minerai de fer à l’aide de carbone, généralement sous forme de coke. Ce procédé, au cœur des hauts-fourneaux, libère d’importantes quantités de CO₂. Plusieurs groupes industriels cherchent donc à remplacer ce mode opératoire par des alternatives plus propres, et la réduction directe du fer (DRI) à l’hydrogène retient l’attention pour son potentiel à éliminer la quasi-totalité des émissions liées à cette étape clé.

L’hydrogène joue ici le rôle d’agent réducteur en remplacement du carbone. Au lieu de générer du dioxyde de carbone, le processus produit principalement de la vapeur d’eau. Ce changement fondamental pourrait ouvrir la voie à une sidérurgie presque décarbonée, à condition que l’hydrogène utilisé soit lui-même généré à partir de sources renouvelables.

Les défis liés à la production d’hydrogène vert

Pour assurer une réelle réduction des émissions, l’hydrogène doit être produit via l’électrolyse de l’eau en utilisant de l’électricité d’origine renouvelable, un processus parfois désigné comme « hydrogène vert ». Ce choix entraîne des besoins importants en énergie et requiert des investissements dans les infrastructures électriques et la production d’hydrogène.

La montée en puissance de l’offre d’électricité renouvelable, couplée à des politiques publiques incitatives, est donc indispensable pour soutenir un basculement à grande échelle. Ces défis expliquent pourquoi les premiers projets restent aujourd’hui à l’échelle expérimentale ou pilote.

La réduction directe face aux méthodes traditionnelles

En comparaison avec la méthode traditionnelle de hauts-fourneaux, la réduction directe par hydrogène se distingue par une diminution marquée des émissions polluantes. La technologie n’en reste pas moins exigeante en matière de pureté du minerai de fer : seuls les minerais de haute qualité permettent d’obtenir un rendement optimal.

Ainsi, le choix des gisements s’avère stratégique pour la réussite industrielle de ces nouveaux procédés. Certains marchés, comme le Canada, mettent déjà en avant leurs ressources en minerai de fer haut de gamme pour soutenir cette vague de modernisation écologique.

ArcelorMittal : expérimentation et perspectives industrielles

ArcelorMittal a lancé plusieurs projets pilotes afin de tester sur site la réduction directe à l’hydrogène. Ces initiatives concernent principalement l’Europe et l’Amérique du Nord, où la pression réglementaire favorise la transition vers l’acier « bas carbone ».

Ces installations pilotes permettent d’accumuler des données sur la performance du procédé et sur son intégration dans les chaînes de production existantes. Les premiers résultats orientent les stratégies d’investissement futur du groupe, tout en nourrissant la réflexion globale sur l’évolution de l’industrie sidérurgique.

Vers des usines à grande échelle ?

La réussite technique de la réduction directe du fer à l’hydrogène pourrait ouvrir la voie à la création d’usines à grande échelle. ArcelorMittal étudie ainsi la possibilité de transformer progressivement une partie de ses sites mondiaux, intégrant la nouvelle technologie au cœur des processus industriels standardisés.

La montée en puissance industrielle demeure conditionnée à plusieurs facteurs : disponibilité de l’hydrogène vert, adaptations logistiques et coûts de déploiement, mais aussi acceptation du marché. Les acteurs analysent également l’évolution du prix du carbone sur le marché mondial, qui peut fortement influencer la rentabilité de ces approches innovantes.

L’importance du minerai de fer de haute qualité

Les projets menés par ArcelorMittal se concentrent sur le minerai de fer de haute pureté, qui garantit un rendement élevé lors de la réduction directe. Ce choix permet non seulement de maximiser l’efficacité énergétique mais aussi de limiter la formation d’impuretés lors de la fusion de l’acier.

Certains fournisseurs de minerai investissent dans le développement de complexes miniers spécialement adaptés à la production de boulettes destinées à la réduction directe, anticipant ainsi une mutation profonde de la demande mondiale de matières premières sidérurgiques.

Quels impacts attendre pour le secteur sidérurgique mondial ?

L’adoption progressive de la réduction directe à l’hydrogène pourrait transformer en profondeur la chaîne de valeur de l’acier, depuis l’extraction minière jusqu’à la fabrication de produits finis. Cette évolution technologique encourage également la relocalisation des usines sidérurgiques au plus près des sources d’électricité renouvelable et des marchés finaux.

Des initiatives réglementaires poussent déjà les grands groupes à accélérer leur mutation vers des procédés bas carbone, avec des étapes intermédiaires telles que la co-réduction au gaz naturel afin de franchir graduellement les obstacles techniques et économiques.

Réduction des émissions de CO₂ sur l’ensemble du cycle de vie de l’acier

sur l’ensemble du cycle de vie de l’acier Transformation profonde de la chaîne logistique du secteur

Stimulation des investissements dans l’ hydrogène vert et les énergies renouvelables

et les Priorité donnée au minerai de haute qualité pour la compétitivité

Méthode de production Émissions de CO₂ (tonnes/tonne acier) Principal intrant Hauts-fourneaux classiques 1,8 – 2,0 Coke Réduction directe au gaz naturel 1,1 – 1,4 Gaz naturel Réduction directe à l’hydrogène <0,3 Hydrogène

Questions fréquentes sur la réduction directe du fer à l’hydrogène