Quel est le prix d’un passeport en France ?

Le passeport est un document officiel utile, notamment pour voyager. Contrairement à la carte d’identité, l’obtention de cette pièce de circulation est payante.

Son coût est fonction de l’âge de la personne qui en fait la demande, et du moyen choisi pour effectuer cette démarche.

Combien coûte donc un passeport en France. Comment en faire la demande ?

Le prix du passeport : le timbre fiscal

Pour obtenir un passeport, vous devez vous acquitter du prix du timbre fiscal électronique. En réalité, ce timbre prouve que vous avez effectivement payé une taxe dont vous êtes redevable. Son coût détermine celui du passeport. En France métropolitaine, pour un adulte, le timbre fiscal coûte 86 euros, tout comme en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion.

En revanche, dans les autres départements d’Outre-mer, il y a des différences notables. De fait, comptez 43 euros en Guyane pour le timbre fiscal, si vous fournissez la photo. En revanche, si la photo est prise au guichet, le timbre fiscal vous coûtera 44,50 euros. Dans ce second cas de figure, à Mayotte, vous payerez 89 euros pour le timbre fiscal électronique.

Le coût d’un passeport pour mineur dépend de l’âge du titulaire. Les moins de 15 ans en Métropole et dans les autres régions de France payeront 17 euros. Seule exception ici, les mineurs en Guyane qui payeront 8,5 euros. Pour un mineur ayant entre 15 et 17 ans, le timbre fiscal coûtera 42 euros, sauf en Guyane où il est de 21 euros.

Les avantages d’un service payant pour faire votre passeport

Pour obtenir votre passeport, vous pouvez vous rendre sur le site d’un prestataire privé et lui déléguer la procédure contre rémunération. Selon ce qu’on peut lire sur ce site, le fait de passer par un service payant présente plus d’avantages. Tout d’abord, le coût d’une telle démarche reste raisonnable en prenant par un prestataire privé. Ensuite, cette option vous fait gagner énormément de temps et vous évite tout risque d’erreur.

En effet, avec un service payant, il y a peu de chances que votre dossier soit rejeté, au prétexte d’une éventuelle pièce manquante. Le professionnel s’assure de mener la procédure pour vous avec sérieux et diligence.

De plus, si vous ne comptez pas déléguer cette mission à un prestataire privé, faire appel à ses services est toujours avantageux pour vous.

En fait, ces professionnels mettent à votre disposition des fiches d’informations sur les administrations à contacter et les pièces à fournir pour demander votre passeport. En consultant leurs sites, vous n’avez donc plus à vous embarrasser de la démarche à suivre pour obtenir votre passeport. Depuis chez vous, vous pouvez faire votre demande.

Est-il possible d’obtenir un passeport gratuitement ?

Il est possible d’obtenir un passeport gratuitement dans l’un de ces cas de figure :

un changement de nom ou d’adresse sur le passeport,

une erreur sur le passeport ,

, vous êtes un demandeur indigent (peu de ressources financières),

votre passeport ne compte plus aucune page libre.

L’appréciation de votre statut d’indigent relève des services préfectoraux et se fait au cas par cas. La perception des minimas sociaux et les seuils de pauvreté de l’INSEE sont des métriques à cet effet.