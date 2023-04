Pourquoi utiliser des rayonnages mobiles dans l’espace de stockage de son entrepôt ?

Les grandes entreprises, en matière de stockage, recherchent constamment des méthodes pour optimiser l’espace dans leurs entrepôts.

Ceci devrait permettre d’entreposer le plus de marchandises, dans les meilleures conditions et avec très peu de contraintes.

Pour répondre à ce besoin, les rayonnages mobiles constituent une solution à envisager.

Découvrez donc dans cet article tous les avantages à utiliser ce système de stockage dans votre entrepôt.

Gagner du temps et de l’espace

Les rayonnages mobiles se montent et se démontent facilement, et ce, sans être obligé de créer des trous. Et vu que les besoins en entrepôt varient considérablement selon les périodes de l’année, arriver à installer aisément votre système de stockage vous fera gagner énormément du temps. Ceci pourrait vous permettre de réaliser d’autres tâches plus productives.

En outre, ces rayonnages vous donnent la possibilité de compacter efficacement l’entreposage en réduisant significativement la place nécessaire. Ainsi, vous bénéficiez d’un réel gain d’espace et pouvez poser davantage d’étagères.

Par ailleurs, les rayonnages vous serviront à ranger un plus grand nombre de produits par rapport aux racks traditionnels. Avec ce système de stockage mobile, vous pouvez également agrandir rapidement l’espace de stockage de votre entrepôt. En effet, lorsque les racks ne sont pas utilisés, ils peuvent être repliés dans un espace minuscule.

Bénéficier d’un système de stockage flexible

Avec les rayonnages mobiles, vous pouvez ajuster ou réajuster vos étagères en fonction de vos besoins. Si vous souhaitez par exemple ranger une petite quantité d’articles, une plateforme de « base » fera l’affaire. En revanche, dès que vous aurez besoin de plus d’espace, vous disposez de la possibilité d’ajouter des étagères supplémentaires. Il s’agit tout simplement d’un système de stockage parfaitement modulable et personnalisable.

Grâce à cette flexibilité, les rayonnages mobiles s’adaptent aux spécificités des produits à entreposer : taille, poids, fragilité, etc. Par ailleurs, ces rayonnages peuvent supporter des charges lourdes. Ceci les adapte au stockage de marchandises volumineuses. À noter que ce système de stockage peut également s’utiliser à l’extérieur lorsque la spécificité des articles le permet.

Profiter d’une solution de rangement durable

Les rayonnages mobiles résistent très bien aux frottements et aux chocs. En effet, ils sont galvanisés.

Ainsi, vous n’encourez pas de frais d’exploitation supplémentaires en les installant dans l’espace de stockage de votre entrepôt. De plus, ce type de rayonnage ne nécessite pas beaucoup d’entretien.

D’un autre côté, cette solution de rangement s’avère idéale pour le transport et le stockage des marchandises difficiles à stocker comme les pneus de voitures. C’est aussi un système efficace pour les articles de dimensions inhabituelles.

Grâce aux rayonnages mobiles, les manutentionnaires parcourent également moins de distance dans les magasins ou entrepôts. En effet, ces derniers n’ont qu’à actionner une manivelle pour accéder aux rangées souhaitées. Par conséquent, ils n’ont plus besoin de traverser tout l’espace de stockage pour atteindre tel ou tel rayon. En clair, ceci leur permet d’être plus productifs.

Bénéficier d’un entreposage plus sécurisé

Un autre avantage non négligeable des rayonnages mobiles : l’optimisation de la sécurité de l’entreposage. En réalité, les étagères de ces rayonnages se déplacent grâce à une manivelle spécifique. Autrement dit, seules les personnes autorisées peuvent accéder au contenu des étagères mobiles. Ceci protège les rangées des éventuelles intrusions.

Sur un autre plan, sachez que les modèles électroniques du rayonnage en question se chargent eux-mêmes du déplacement des articles lourds. Cela limite au maximum les risques d’accidents et de potentielles détériorations des produits stockés, puisque la manipulation de ces derniers se révèle être en partie automatisée. Retenez tout simplement que ce dispositif permet des manipulations plus sécurisées à la fois pour les marchandises et le personnel.

Rayonnage mobile : dans quels domaines sont-ils utilisés ?

Les rayonnages mobiles s’utilisent souvent dans les industries suivantes : entrepôt, industrie automobile, logistique et industrie manufacturière. Dans un autre cadre, sachez que les racks mobiles, en plus d’être pratiques et fonctionnels, sont peu coûteux. Si vous souhaitez disposer d’une grande quantité de racks du genre, vous pouvez envoyer une demande de devis à un fournisseur spécialisé afin de connaitre les conditions d’achat.

Il faut noter que vous pouvez louer ces racks pour votre entreprise. Cette solution s’avère avantageuse, puisqu’elle vous permet d’organiser votre espace de stockage comme vous le voulez selon vos besoins actuels. Un autre atout de la location de ce dispositif réside dans la flexibilité du temps. De fait, vous pouvez facilement prolonger la durée de la location. En outre, c’est une solution sûre parce que tous les produits loués sont vérifiés par l’entreprise prestataire avant chaque réutilisation.