Comment peut-on se préparer à une expédition de survie ?

Accessoires essentiels pour (presque) toutes les activités de survie

La survie peut exclure l’utilisation de nombreux outils modernes, mais nous pouvons toujours emporter des équipements utiles pour nous soutenir dans nos activités de survie. Commençons par choisir les bons vêtements.

Il est préférable d’emporter des vêtements tactiques sur le terrain, qui sont certainement plus fonctionnels que les habituels jeans, T-shirts et sweat-shirts.

Les pantalons et vestes tactiques sont cousus dans des matériaux légers qui offrent aussi un grand confort thermique – dans diverses conditions. Ils sont résistants aux dommages, peuvent être imperméables et sont équipés du système complet de poches où nous pouvons ranger des accessoires utiles.

Quand on part en voyage de survie de nuit, il faut certainement une tente et un sac de couchage – là encore, il est conseillé de choisir des modèles tactiques légers, imperméables et faciles à plier/déplier.

Il faut avoir quelque chose pour transporter tout cela, et pour cela, un sac à dos tactique est indispensable. Sa capacité peut être adaptée à la longueur de notre expédition. Il nous permettra de transporter confortablement toutes nos affaires, car il est équipé de sangles et de crochets supplémentaires, auxquels on peut attacher, par exemple, un sac de couchage.

Ce sac à dos est également très durable et confortable et nous sera utile aussi bien en Survival qu’en Airsoft. Son système de portage permet de soulager la colonne vertébrale, de sorte que même de longues heures de randonnée sont possibles.

Quels autres accessoires méritent d’être emportés pour une expédition de survie ?

Pendant une expédition de survie, on utilise aussi des accessoires moins évidents, comme une pierre à feu pour allumer un feu. Il faut démontrer nos capacités dans l’art de la survie, alors les allumettes et les briquets ne sont pas conseillés.

Par ailleurs, une boussole, des produits/outils de purification de l’eau, un couteau tactique et des cordages sont très utiles. Il ne faut pas non plus oublier une trousse de premiers secours et une carte traditionnelle, car celle d’un smartphone risque de ne pas marcher.

Avant de se lancer dans une expédition de survie, il vaut également la peine d’acquérir des connaissances théoriques. Il est conseillé de lire sur l’art de la survie et de suivre les conseils les plus importants. Souvenons-nous que cela est censé être une expérience d’apprentissage, pendant laquelle notre sécurité est la chose la plus importante.

Alors, il faut se familiariser avec la région où l’on se rend et préparer un plan d’urgence. Informons nos proches de l’endroit où nous serons et fixons une date de contact après laquelle ils devront commencer à nous chercher.

Lorsque l’on se lance dans une activité de survie, il est conseillé d’être prudent et de ne pas faire de mouvements dont nous ne sommes pas sûrs à 100%.

Cette activité ne vise pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais à apprendre, à passer un moment intéressant et à tester nos capacités – dans des conditions sûres.