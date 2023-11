Changements de règlementation à venir pour les tickets-restaurant : ce qu’il faut savoir

Nordlys Table a manger 6 personnes en pin massif D120 Marron 120x75x120cm

La table à manger HAVANA avec son design rustique et épuré a tout ce qu'il faut pour embellir votre intérieur, qu'il s'agisse d'un appartement ou d'un commerce (hôtel, bar, restaurant...). Facile à monter, cette table est adaptée pour 6 personnes. Sa structure en bois massif avec rangement et son plateau en bois assurent stabilité et résistance aux chocs. Produit facile à entretenir, un coup de chiffon humide suffira pour le nettoyer.Dimensions du produit = 120 x 120 x 75 cm ; Poids du produit = 25 kg ; Poids total du colis = 27 kg ; Poids maximal supporté = 127 kg ; Produit à assembler = Oui ; Produit empilable = Non ; Certification 1 = Bois certifié durable FSC ; Finition du bois = Coloris naturel.