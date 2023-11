Changements des règles à venir pour les tickets-restaurant : ce qu’il faut savoir

HBM Machine à poncer et à polir 180 mm 1200 watts

Vous recherchez une machine à polir et à poncer qui sera toujours performante, que ce soit pour vos travaux professionnels ou pour vos loisirs ? Alors cette machine à poncer et à polir HBM est exactement ce qu'il vous faut. Elle est équipée d'un disque d'appui et d'un disque de polissage, et peut être réglée en continu. Ainsi, vous atteignez des vitesses à vide de 500 à 3800 tr/min. La poignée ergonomique réglable en forme de D offre un contrôle et un confort accrus lors du ponçage ou du polissage.