Bien choisir son carport

Le carport sert à la fois à garer votre voiture, moto et vélo et d’espace de rangement supplémentaire. Au niveau esthétique, il ressemble à un mélange de garage, d’auvent et de pergola.

De quoi servir de décoration extérieure, car il est design, en plus d’être pratique. Découvrez comment bien choisir votre carport pour protéger tout type de véhicule des intempéries avec les conseils de ce guide d’achat.

De bonnes dimensions pour vos véhicules

Le choix des dimensions se fait en fonction de ce que vous voulez abriter. D’ailleurs, vous pourrez retrouver toute une gamme de carports sur Bricorama.fr.

Le carport de camping-car devra posséder une plus grande hauteur et largeur. Si vous voulez garer plusieurs voitures, il faudra alors prévoir un carport de voiture double.

Si vous voulez bénéficier d’un espace de rangement supplémentaire, pensez à choisir un carport plus grand. Vous pourrez y ajouter une armoire ou d’autres meubles pour ranger :

vos accessoires de jardin : certains outils de jardin sont assez compacts et facilement rangeables dans des petits meubles comme les cisailles ou les enrouleurs ;

votre outillage de piscine : produits chimiques pour l’entretien, parasol, fauteuils, chaises ;

le mobilier de jardin en bois ou autres : chaises, tables.

Carport ouvert ou fermé ?

Un carport peut être ouvert comme une pergola ou posséder des panneaux latéraux ressemblant à des stores. Le prix du carport est alors plus élevé, mais permet d’offrir une meilleure protection face aux intempéries.

La configuration ouverte se montre pratique pour manœuvrer votre voiture plus facilement, en plus de s’adapter au budget plus modeste.

Pour abriter l’atelier et son matériel, je vous conseille de faire construire un garage en bois ou en alu pour être protégé quand vous travaillez. Il en est de même pour un abri de piscine : mieux vaut une construction extérieure fermée pour abriter la pompe à chaleur et le robot de piscine.

En effet, le carport reste ouvert sur le côté. Par conséquent, la voiture se trouve moins protégée des intempéries : neige, vent, pluie, soleil.

Quel matériau choisir pour son carport ?

Il existe de nombreux modèles de carports vendus en magasin. La toiture et la structure peuvent être de matériaux différents. Ainsi, il est possible d’avoir des structures en bois ou des structures en aluminium avec un toit en PVC, par exemple.

On retrouve souvent des carports en aluminium avec toit en polycarbonate ou un toit en aluminium. Cela se décline en différents modèles, comme le :

carport en alu avec toit plat ;

carport double en aluminium.

Il y a aussi les carports en bois, tels que le :

carport en bois traité autoclave : l’abri de voiture en bois douglas est le plus répandu ;

carport en bois simple avec pente ;

carport en bois double.

Il est possible de trouver des structures en bois et alu si vous voulez profiter des avantages des deux matériaux. Le résultat ? Un aspect moderne, design et une structure robuste avec des parois bénéficiant d’une grande résistance. Sachez toutefois que le carport de voiture en bois demande plus d’entretien qu’une structure en alu.

Autoporté ou adossé à la maison ?

Si vous souhaitez un abri de jardin, préférez un carport de camping-car autoporté. Il y aura en tout 4 colonnes solides. Des travaux sont à prévoir pour cet aménagement extérieur. La forme du toit est souvent plate. Mais il est possible de trouver des carports double pente.

Si vous souhaitez avoir un mini-garage près de la maison, privilégiez un carport adossé. Pour ce cas, le nombre de poteaux ne sera que de deux. Le toit est à simple pente ou plat.

La couleur de votre carport

La couleur du bois massif reste très répandue : dans les teintes brunes ou beiges, c’est idéal pour la décoration de jardin. Pour l’aluminium, vous retrouverez du gris métallique. Toutefois, vous pouvez peindre la façade de votre carport si vous le désirez. Optez pour une peinture extérieure dans ce cas. Cela évitera qu’elle ne s’abîme avec l’eau de pluie.

Vous savez désormais comment choisir votre carport. N’hésitez pas à opter pour un éclairage sur le plafond : c’est pratique pour les nuits d’hiver où la visibilité est vraiment réduite.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur en boutique, il est possible de penser à un projet de carport sur mesure. Par exemple, faire construire un carport en bois sur mesure avec des essences exotiques si vous le désirez. Les avantages, c’est que le sur-mesure est souvent du made in France, un gage de qualité supplémentaire.

Dans tous les cas, le carport reste bien plus abordable qu’un garage, avec des dimensions plus modestes. C’est la solution idéale pour ceux qui n’ont pas le budget pour en faire construire un et qui ne veulent pas de gros travaux.